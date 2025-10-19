İSTANBUL 18°C / 11°C
Politika

Afganistan-Pakistan ateşkesi! Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz

Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir' açıklamasında bulundu.

19 Ekim 2025 Pazar 11:08
Afganistan-Pakistan ateşkesi! Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

