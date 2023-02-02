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Politika

Afyon-Şuhut yolu açıldı! Başkan Erdoğan: Vakitten 58,5 milyon lira tasarruf sağlayacak

Canlı bağlantıyla katıldığı Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız' dedi.

2 Şubat 2023 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Afyon-Şuhut yolu açıldı! Başkan Erdoğan: Vakitten 58,5 milyon lira tasarruf sağlayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Afyonkarahisar-Şuhut Yolu) Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız."

"Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."

"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır."

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