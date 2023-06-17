Ağbaba da Kılıçdaroğlu'nu sattı: Bedel ödemelidir

CHP'deki iç savaş daha da derinleşirken, CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba da isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu ve parti yönetimini eleştirdi.

"BEDEL ÖDEMELİDİR"



CHP yandaşı Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Bu siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." ifadelerini kullandı.

"Birçok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP'ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP'ye oy kaybettirdiler." diyen Ağbaba, "Bir CHP'li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün'ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener'i kimler CHP'ye getirip CHP'ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez." şeklinde konuştu.

"CHP'NİN KARŞISINDA BİLE DURABİLİRLER"



Ağbaba, seçimlerde CHP listelerinden vekil seçilen 38 ismi de hedef alıp, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler." ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine vekillik dağıtmıştı.

ABDULLATİF ŞENER: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.