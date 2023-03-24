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Politika

Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etmek için şart koştu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP ile yapılan ortaklığa tepki gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, istifa etmek için şartını açıkladı.

24 Mart 2023 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etmek için şart koştu
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Yedili Masa'nın, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinden rahatsızlık duyan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek açıklamaları muhalefet cephesine bomba gibi düştü.

"Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." diyerek HDP ile yapılan pazarlıklara da karşı çıkan Ağıralioğlu'nun, Genel Başkan Meral Akşener'den sonraki dönemde İyi Parti'de genel başkan olabileceği konuşuluyor.

Açıklamalarıyla parti içindeki dinamikleri adeta sarsan Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına ilişkin yöneltilen soruyu cevapladı.

"TEKLİF GELDİ"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ağıralioğlu "Bana hem AK Parti'den hem de MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli." dedi.

İSTİFA ŞARTI

Ağıralioğlu, her an parti değiştirebileceğiyle ilgili söylemleriyle ilgili olarak ise "Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından gözler, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in nasıl bir takınacağına çevrildi.

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