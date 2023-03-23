Yavuz Ağıralioğlu krizinde dikkat çeken Akşener iddiası

Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği sert tepki ile "HDP'nin, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" çıkışı gündemdeki yerini korurken İYİ Parti içerisinden önemli bilgiler geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masada küçük ortaklarla danışıklı dövüşe girerek İYİ Parti'yi kıskaca alması ve son olarak da masaya HDP'yi getirmesine gösterdiği tepkiyle konuşulan Ağıralioğlu'nun açıklamasından genel başkan Meral Akşener'in bilgisi olduğu ortaya çıktı.

CHP VE HDP'Lİ HESAPLARDAN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA HAKARET VE KÜFÜR...

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP ile birlikte 7'li olan koalisyon masasını sarsan çıkışı sonrasında masanın dağıldığı günlerdeki tabloya benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP ve HDP hesapları başta olmak üzere masa çevrelerinden Ağıralioğlu ve İYİ Parti'ye yönelik galiz hakaret ve küfürlerin edilmesi dikkat çekti.

İYİ PARTİ'DE YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA YÖNELİK İHRAÇ GİRİŞİMİ OLACAK MI?

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık konusu haline getirdi" diyerek ses getiren açıklamalar yapmasının ardından İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik bir disiplin ya da ihraç sürecinin işleyip işlemeyeceği merak edilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre Yiğitel, "İYİ Parti'de yetkili kurullardaki kaynağım çok net söyledi. Herhangi bir disiplin ya da ihraç söz konusu değil" dedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ'DEN ADAY OLACAK MI?

Yiğitel şöyle devam etti;

"Konuştuğum parti yöneticisi "Sayın Ağıralioğlu kendi kişisel görüşlerini ifade etmiştir. Bunun için bir ihraç ya da disiplin süreci söz konusu değil. Yavuz bey daha önce de benzer şekilde görüşlerini ifade etmiştir. Partiyi bağlayacak açıklamaları grup başkanı yapar, grup başkanvekili yapar, genel sekreterimiz yapar. Ancak diğer arkadaşlar da kendi görüşlerini ifade edebilirler." dedi. Aday yapılacak mı? diye de sordum. "Bir engeli yok. Kendi tercihidir ancak partimizde emeği vardır" dendi. Benim anladığım aday olursa yapılacak.

AÇIKLAMADAN MERAL AKŞENER'İN BİLGİSİ VARDI

Bu arada İYİ Parti'den bir kaynağımla daha görüştüm gün içerisinde. Meral Hanım ile bir görüşme yapmış zaten Yavuz bey. Bu basın toplantısından önce. İçeriğini ne kadarını biliyor bilmiyorum. Ama bir basın toplantısı yaparak kendi kişisel görüşlerini ifade etmek istediğini söylemiş. "Benim geldiğim gelenek ve dünya görüşüm belli. Bu konuda görüşlerimi kayda geçmek istiyorum" demiş. Sayın Akşener de 'parti içinde bir ikilik, bir tartışma çıkabileceğini' söylemiş ancak 'asla yapamazsın' gibi bir durum olmamış. Yani genel başkanın bu açıklamanın yapılacağından bilgisi var. Partiyi hedef alan bir açıklama olmadığını da belirtmiş.

Yani üzerine basarak ve 3 kez tekrarlayarak 'kişisel görüş' vurgusu yapmakla birlikte İYİ Parti yönetici ve yetkili kurulları, "Milletvekillerinin görüşlerini açıklama hakkı vardır. Bu hakkını kullanmıştır. ve Genel Başkanın konuyla ilgili bilgisi vardır" diyor.

ÖZETLE...

Toparlayacak olursak İYİ Parti'deki kaynaklarım Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sansasyonel çıkışıyla ilgili "Bir açıklama yapacağını biliyorduk. Ne söyleyeceğini bilmiyorduk. Ancak kendi partimizi hedef almayacağını biliyorduk. Açıklamaları kendi görüşleridir. İhraç ya da disiplin girişimimiz olmayacak" diyor.