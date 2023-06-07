Ağıralioğlu'ndan sert çıkış: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli

Terör örgütünün siyasi uzantısının partisi ile aynı masada olmasını kabullenemeyerek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"BÖYLE BİR SONUÇ MUKADDERDİ"



Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu 6'lı masanın yanlış olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Masa genel olarak hayata değmez, entelektüel tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü. Millet isteyene istediğini vereceğime dönüştüğünü gördü. İktidar olmak için isteyene istediğini veren popülizme kurban oldular. Yüzde 10 ettiğini bilen partiye ne verdin seçmenin kafasını karıştırdı. Seçilmeden yapılmadan seçmende makamları dağıtmaya başladılar dedi. Şımarıklık olarak algılandı. Böyle bir sonuç mukadderdi."

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN"

CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyu zafer naraları ile kutladığını söyleyen Ağıralioğlu, "21 sene iktidarda kalmışlar, yıllar sonra girilen seçimde aynı oyu almışlar. 50-55 senedir yüzde 20-25 bandında kaldı CHP, 'oyumuzu koruduk' diye zafer naraları atıyor. Aklımızla dalga geçmeyin." diye konuştu.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Muhalefet kadrolarında değişiklik yapılmadığını söyleyen Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.

Ağıralioğlu, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.