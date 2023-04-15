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Politika

Ağrı'da MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı

Ağrı'da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları için tanıtım toplantısı yapıldı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Ağrı'da MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı
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MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve milletvekili adayları Salih Emir Mutluer, Yasin Özyalçın, Kahraman Hanbaba ile İbrahim Arpacı, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Aktaş, adayları partililere tanıtarak başarı dileğinde bulundu.

Toplantıda konuşan Aktaş, ülkenin sigortası olan MHP'nin sonuna kadar devlet ve milletle her şeyden önce Türkiye diyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde MHP il başkanlığı olarak 7 ilçemizde ve il merkezimizde seçime hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu seçimler Türkiye vizyonu için tarihi bir fırsat olacak olup genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade etiği gibi 'Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye'nin yarınlara yarım kalmış hiçbir meselesi kalmayacaktır."

Aktaş ve adaylar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

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