Ağustos zaferlerine yeni halka

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk milleti ile tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti. Kurban ibadetinin dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işareti olduğunu belirten Erdoğan “Bayramlarımızı, dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız” uyarısında bulundu.

FELAKETİMİZ OLUR

Erdoğan, şunları kaydetti: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan, kelime-i şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz.” Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak edilen bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğin müjdecisi olması dileğinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

AĞUSTOS ZAFER AYI

“Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi’nden Mercidabık Seferi’ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı’nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.”

HÜSRANA UĞRATACAĞIZ

Geçen Kurban Bayramı’ndaki Türkiye gündemiyle bugünkü gündem karşılaştırıldığında, her konuda olumlu mesafe katedildiğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz” dedi.