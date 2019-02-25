Ahmet Kekeç'ten Kılıçdaroğlu'na: Senin elin armut mu topluyor? Nasıl bir beceriksizsin sen...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Şubat'taki grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir fotoğraf karesi göstermiş ve "Bu kadıncağızın tanzim satış noktasına gidecek parası bile yok" demişti.

Devam eden günlerde fotoğraf karesindeki kişinin Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 4 daire sahibi Aysun Demir olduğu ve kendisinin sokak hayvanları için yiyecekleri aldığı ortaya çıktı. Maddi durumunun iyi olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını söyleyen evli, 4 çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Kılıçdaroğlu’na yazıklar olsun" diyen Demir, "Ondan aldığım tazminatla hayvanlara barınak yapacağım" dedi. Bu açıklama sonrası Kılıçdaroğlu, suçu medyaya atarak fotoğraftaki kadının o olmadığını iddia etti. Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP liderinin son açıklamasını köşesine taşıdı.

İşte Kekeç'in "Nasıl bir yalancısın sen?" yazısı: