DHA 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:24

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diğer açıklamada ise "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.