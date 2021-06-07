İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Ahmet Şık'tan haddini aşan sözler! ''Bu devleti yıkmamız gerekiyor'' Başsavcılık harekete geçti
Politika

Ahmet Şık'tan haddini aşan sözler! ''Bu devleti yıkmamız gerekiyor'' Başsavcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında, katıldığı iki televizyon programındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:24
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diğer açıklamada ise "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.