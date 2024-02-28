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Politika

Ahmet Tezcan, cuntacıların gözü dönmüşlüğünü bu sözlerle hatırlattı: 'Gerekirse 1 milyon kişi öldürürüz' dediler

28 Şubat darbesinin Türkiye'ye verdiği zarar Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programında bir kez daha gündeme getirildi. Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, 28 Şubat'ta cuntacıların gerekirse 1 milyon kişiyi öldürmeyi göze aldıklarını söyledi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 21:07 - Güncelleme:
Ahmet Tezcan, cuntacıların gözü dönmüşlüğünü bu sözlerle hatırlattı: 'Gerekirse 1 milyon kişi öldürürüz' dediler
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24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında 28 Şubat darbesinin rakamlarla mali boyutu masaya yatırıldı.

28 Şubat darbesinin Türkiye'ye kabaca 381 milyar dolar zarar verdiğini hatırlatan Çiçek, o rakamları madde madde anlattı:

* Bankalardan 46 milyar dolar para hortumlandı.

* Darbe sürecinde 'irtica' suçlamasıyla TSK'dan 1635 kişi atıldı.

* 1997-2001 yılları arasında kılık-kıyafet nedeniyle 33 bin 272 kişiye soruşturma açıldı.

* 281 vali ve kaymakam o dönemde 'irtica' gerekçesiyle kovuşturmaya uğradı.

* 6 milyon kişi fişlendi. 27 dernek ve vakıf kapatıldı.

* 428 milyon dolar başta Doğan Medya olmak üzere kartel medyasına darbe sürecinde aktarılan paradan bahsediliyor.

'GEREKİRSE 1 MİLYON İNSANI ÖLDÜRÜRÜZ DEDİLER'

Çiçek'in darbe döneminde Hürriyet Gazetesi'nin bir generalin ağzından 'Gerekirse Silah Bile Kullanırız' başlığı attığını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan da "Daha kötüsü de var. Gerekirse bir milyon insanı gözden çıkarırız, öldürürüz dediler." ifadelerini kullandı.

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  • 28 şubat

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