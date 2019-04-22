AİHM’den de ümit yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK’lılara mazbata verilmemesi kararının iptaline ilişkin HDP’nin yaptığı itirazı oy çokluğuyla reddetmişti. Böylece Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Hüseyin Beyoğlu, Van’ın Edremit ilçesinde HDP’li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Tuşba ilçesinde HDP’li Yılmaz Berki, Çaldıran ilçesinde HDP’li Leyla Atsak, Erzurum’un Tekman ilçesinde HDP’li Muzahit Karakuş ile Kars Digor bağlı Dağpınar Beldesi’nde Abubekir Erkmen’in KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata alamayacağı kararı kesinleşmiş oldu.

RET CEVABI ALDILAR

YSK’nın bu kararından sonra gözler, KHK’lıların Türkiye aleyhinde AİHM’de dava açıp açamayacaklarına çevrilirken, geçmiş dönemde de belediye başkanlığı seçiminde usulsüzlük ya da haksızlıklar olduğu gerekçesiyle AİHM’e başvuruda bulunan tüm isimlerin “ret” cevabıyla karşılaştığı anlaşıldı. AİHM’in, Türkiye’de “seçim güvenliği ya da seçimlerin serbest şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği” konularında kendisine yapılan başvuruları değerlendirdiği, ancak bu değerlendirmenin sadece genel seçimleri kapsadığı belirtildi. Türkiye’nin ilgili sözleşmeleri imzalamamış olması nedeniyle AİHM’in, yerel seçimleri de kapsayacak şekilde değerlendirme yapmadığı kaydedildi. AİHM’in kapısını aşındıran belediye başkan adaylarından biri de 2014’te seçimi kaybeden Mansur Yavaş oluşturmuştu. Yavaş, AİHM’e, “YSK ve Anayasa Mahkemesi kararlarının hakkaniyete uygun olmadığı, adil yargılama haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla başvuruda bulunmuştu. AİHM de, Yavaş’ın başvurusu üzerine verdiği kararda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili ihlal iddialarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında olan hak ve özgürlüklerin koruma alanı dışında kaldığına dikkat çekmişti.