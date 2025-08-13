İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,74
  • EURO
    47,8284
  • ALTIN
    4407.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

AJet'ten powerbank kararı!

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiye kararına istinaden, uçakta ‘powerbank' kullanımını yasakladı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
AJet'ten powerbank kararı!
ABONE OL

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

İstanbul-Seul seferini 29 Temmuz'da yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür cihazların taşıdığı risklere değinerek, SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

  • AJet havayolları
  • powerbank yasak
  • uçak güvenliği

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.