AK Parti 21 yaşında... Başkan Erdoğan: Kutlu mücadelemizi 2023 seçimlerini kazanarak taçlandıracağız

Erdoğan, partisinin, ATO Congresium'da düzenlenen 21. kuruluş yıl dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, parti üyelerinin yol arkadaşlığı için Allah'a hamdettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus'tan ilham ile eğer söyleyecek olursak, bir idik yirmi bir olduk, birbirimize kardeş olduk, millete hizmetkar olduk, yürüdük elhamdülillah, vardığımız illere, yad ellere, girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi, muhabbeti kalplere saçtık elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdülillah, beri gel kucaklaşalım, uzak isek yakınlaşalım, ülkemizi daha da büyütelim, azmettik elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Bundan 21 yıl önce, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletle paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Bizim önümüzü, okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik." diye konuştu.

Girdikleri ilk seçimde, kendilerini yüzde 34 oyla iktidara getiren milletin bugüne kadar AK Parti'yi sandıktan hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkardığını hatırlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranların, yüzde 52'lere hatta yüzde 69'lara kadar çıktığını söyledi.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alan arkadaşlarına şahsı ve milleti adına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye oy veren ve destek olanlara da teşekkür etti.

AK Parti içerisinde yer alıp hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, gelecek yıl partisinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarını Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak rabbimizin bize bahşettiği nasibe hamdederek kendi işimize bakacağız, kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. Sizlerin de yakından bildiği gibi AK Parti, 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Milletin teveccühüne mazhar olarak, hamdolsun asırlık eksikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçelere, mahallelere, beldelere ve 81 vilayete eser, yatırım ve projelerle damga vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokraside ve kalkınmada eksikliklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yolda alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde ne idiği belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zehirlemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanın renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Bunu da son 21 yılda olduğu gibi değerlerimizi yüceltip, insanımızın kalbine girerek, kapı kapı dolaşarak, muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutarak yapacağız."

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda yaptığı konuşmada, seçime kalan 10 ayda, ana kademeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla beraber büyük bir gayretle koşacaklarını söyledi.

AK Parti'nin genel başkanından teşkilatına, sandıkta oy veren seçmenine kadar tüm mensuplarının bu büyük sorumluluğun vebalini üstlendiğini belirten Erdoğan, "Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır. İl başkanlarımız, davamızın illerdeki sancak beyleridir, il yönetimlerimiz partimizin sahadaki Alperenleridir, belediye başkanlarımız şehirlerimizin hizmet erleridir. AK Parti'de görev alan, üye olan her bir kardeşim kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir. Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan 'İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca' misali, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' şuuruyla, var gücüyle çalışmasını, çabalamasını bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın katılımcılarına yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, unutmayın omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil, gönül coğrafyamızdaki 100 milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençlerimizin, güneşin altında ter döken çiftçilerimizin, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, eli tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört bir ucunda gururla dalgalandıran resmi ve özel tüm temsilcilerimizin, ülkenin geleceğine yatırım yapan girişimcilerimizin, ciğerparelerine kavuşmak için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahraman milletin, velhasıl 85 milyonla birlikte yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz."

- "BİZİM BU ÜLKEYE DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ, ÇOK HİZMETİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her adımda, her faaliyette bu şuurla hareket edildiğine yürekten inandığını belirterek, "Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var, bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var, bizim evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına kadar gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş 100 milyonlara verecek daha çok umudumuz var. Bizim maziden atiye kurduğumuz köprümüzü uzatacak daha çok yerimiz var." dedi.

Cumartesi günü Çorum ve ardından Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk." ifadelerini kullandı ve daha yapacak çok işlerinin olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsini de hayata geçireceğiz. AK Parti'nin bundan sonraki yıl dönümlerini işte bu adımların eşliğinde daha büyük bir gururla, sevinçle, çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çünkü biz bu yüce milletin sinesinden doğmuş, onun gösterdiği istikamet dışında hiçbir yola tevessül etmemiş, kaderini onunla bütünleştirmiş bir hareketiz.

Herkes gibi biz de bir gün bu fani alemden göçüp gideceğiz. 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi ve geride tıpkı bugün bizim ecdada yaptığımız gibi nesiller boyunca hep hayırla yad edilmemizi sağlayacak eserler, hizmetler, başarılar, zaferler bırakmış olmayı ümit ediyoruz."

- "2023 GENÇLİĞİMİZİN PATLAMA YILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratları üzerine, "İşte gençlik burada, ben de bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Sizlerin her birinizin de aynı hissiyatı taşıdığından zerre kadar şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 21. kuruluş yıl dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla kalmadığını, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinin kalıplarına sıkışıp kalan Türk siyasetini de 21'inci yüzyıla taşıma başarısını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'yi geriye götürmek isteyenler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala ülkemizi, 20'nci yüzyılın yoksulluğu ve yoksunluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dünyadan kopuk, vizyonsuz, hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine geri döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışlarının boşuna olduğunu belirterek, "Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedeflerinin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimsenin itibar etmediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına, inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Tabii bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var."

- "MİLLETİMİZ ÜLKEYE KAZANDIRILAN ESERLERE VE HİZMETLERE BAKACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçülerin çok başka olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta neler yaptı, adalette neler yaptı, bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda neler yaptı, dış politikada neler yaptı? A'dan Z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Geçirecek. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Kardeşlerim, gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derecede eğitim öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur? Biz olduk, biz."

Kendisinin 75 kişilik sınıflarda okuduğunu, o dönemde 100-110 kişilik sınıfların da olduğunu dile getiren Erdoğan, şu an ise öğrencilerin 15-20 kişilik sınıflarda eğitim öğretim gördüğüne işaret etti.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite olduğunu hatırlatarak, şu anda 81 ilin tamamında toplam 208 üniversite bulunduğunu ama CHP'lilerin "Bu kadar üniversiteye ne gerek var?" dediğini belirtti.

- "BUNU KİMSEYE DEDİRTMEK İSTEMİYORUZ"

İbrahim Tatlıses'in, "Şanlıurfa'da Oxford vardı da okumadık mı?" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz bunu kimseye dedirtmek istemiyoruz. Hakkari'de de üniversite var, Şırnak'ta da üniversitemiz var, Iğdır'da da üniversitemiz var. Hangi ilimiz olursa olsun, hepsinde elhamdülillah üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor ve onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları sağlık yatırımlarını da hatırlatarak, "Şu anda 19 tane dev şehir hastanemiz var. Şu anda hastanelerimizin olmadığı il ve ilçe kalmadı. Derdimiz ne? İstiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sıkıntı yaşanmasın. Şimdi Ankara'da önümüzdeki aya inşallah yetişecek, ikinci şehir hastanesini de açıyoruz. İstanbul'da zaten Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz var ama bunun yanında Ataköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de de yine aynı şekilde üç ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır."

Erdoğan, partisinin, ATO Congresium'da düzenlenen 21. kuruluş yıl dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, hizmete alınan 19 şehir hastanesinin 25 bin 298 yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumunun başındaydın. Allah aşkına çık de ki 'Şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim' de. O dönemde hastanelerde maalesef, Savaş Ay'ın o meşhur programında adeta dalga geçer gibi bununla dalga geçiyor. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğünü, o kurumu çökertmesi yeter." diye konuştu.

Gençlik merkezi sayısının 9'dan 412'ye, spor tesisi sayısının 1575'ten 4 bin 133'e, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesinin 182 binden 746 bine çıkarıldığını aktaran Erdoğan, son 20 yılda 539 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptıklarını anlattı.

Adalet hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için 276 yeni hizmet binası inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, hakim ve savcı sayısının da 9 binden 23 bine yükseltildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, asayişten uyuşturucuya, uyuşturucuyla mücadeleye tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık." şeklinde konuştu.

- "HAVALİMANLARIMIZIN SAYISI 56'YA ULAŞTI"

AK Parti iktidara geldiğinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şu anda bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 700 kilometre olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Kara yolu tünel sayımız 83'tü, 468'e, kara yolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 661 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 729 kilometreye ulaştı. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma eserlerimizden bazıları şunlar, köprülerde Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, Çanakkale 1915. Tünellerde ne yaptık biliyor musunuz? Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Kızılcahamam-Çerkeş, Salarha, Pirinkayalar. Otoyollarda İstanbul-Bursa-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde, Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale-Savaştepe...26 havalimanından devraldık, şimdi havalimanlarımızın sayısı 56'ya ulaştı. Nereden nereye? Daha devam ediyor, açılışlarını yapacağımız havalimanları var. Havalimanlarından hızlı tren projelerine, banliyö hatlarından metrolara kadar saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin 81 şehrine mührümüzü vurduk."

Şehircilik alanında yapılanları da anlatan Erdoğan, "Bugün Türkiye genelinde 452 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan 137'sini tamamlayarak hizmete sunduk. Kalan millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"TOKİ kanalıyla ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut ve iş yeriyle beraber içerisinde stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin sosyal eser kazandırdık. Buradan şimdi bir müjde veriyorum, Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız. Tarımsal gayrisafi milli hasılamızı 2002'de 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıkardık. Baraj sayımızı 276'dan 930'a, içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 370'e, taşkın koruma tesisi sayımızı 5 binden 10 bin 267'ye, sulamaya açılan arazi miktarını ise yaklaşık 5 milyon hektardan yaklaşık 7 milyon hektara yükselttik."

Erdoğan, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını, 2021'de 225 milyar dolara çıkardıklarını, şimdi ise 250 milyar dolar sınırına ulaştırdıklarını belirtti.

Savunma sanayii projelerinin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkardıklarını ve dünyanın önde gelen kara, hava, deniz platformları satıcılarından biri haline geldiklerini ifade eden Erdoğan, ülkenin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduklarını söyledi.

- "ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLER VE HİZMETLER SAYMAKLA BİTMİYOR"

Erdoğan, uzay yarışında yer almak için Uzay Ajansını faaliyete geçirdiklerini, yerli elektrikli otomobilin üretim sürecinin devam ettiğini ifade etti.

TOGG'un hazır olduğunu, 29 Ekim 2022'de Türkiye'nin otomobilinin Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini yapacaklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 102 bin megavat seviyesine getirdik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettik. 2023'ün ilk 3 ayında günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Dördüncü sondaj gemimiz olan Abdülhamid Han'ı geçtiğimiz hafta Akdeniz'deki görev yerine uğurladık. Turizmde salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl sayımızı 30 milyonun üzerine, turizm gelirimizi 24,5 milyar dolara çıkardık. Bu yıl inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde de benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz. "

Erdoğan, şehirlere kazandırdıkları eser ve hizmetleri anlatmakla bitiremeyeceklerini belirterek, "Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz olmasa da birilerinin yaptığı gibi kuru gürültüyle, havanda su dövmekle, avara kasnak gibi boş konuşmakla vakit geçirseydik halimiz nice olurdu. İşte o zaman halimiz yaman olurdu." diye konuştu.

- Ekonomi programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyüme esasına dayanan ekonomi programının gayet sağlam teorik zemine, bütüncül yapıya ve gerçekçi uygulama planına sahip olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki değişimleri, ülkenin her alanda katettiği mesafeyi, küresel krizlerin önlerine getirdiği fırsatları göremeyenlerin, bugünkü Türkiye'ye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yıl öncesinin kabulleriyle baktığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halbuki, bugün dünya ve Türkiye, bırakınız o kadar eskileri, 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor. Bizim uyguladığımız ekonomi programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor. Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirenleri kendi kısır dünyaları ile baş başa bırakıyoruz."

Önlerinde 9 ay gibi bir sürenin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiği sırada AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan şarkı çalındı. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarını anlatan kısa bir film gösterildi.

Salondaki vatandaşlar ve gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada ellerindeki parti flamaları ve Türk bayrakları ile tezahüratta bulundu.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından AK Parti'nin 21. yıl kutlaması münasebetiyle 21 turuncu gül ile kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan çelenk gönderildi. Sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yapıldığı öğrenildi.