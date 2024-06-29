AK Parti, 22 yıllık iktidarlık döneminde 'insan hakları' alanındaki çalışmalarını teşkilatlarına anlatacak

AK Parti'nin İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek eğitim programı 20 Ağustos'ta başlayacak. Eğitimler, başkanlık tarafından hazırlanan, "Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi", "Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü", "Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", "İsrail'in insan hakları ihlalleri", "Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa", "Avrupa'da göçmen meselesi" ile İngilizce hazırlanan "Avrupa Birliği'nde İslamofobi" adlı raporlar çerçevesinde verilecek.

"NELER YAPILDIĞINI ANLATIYOR"

Hazırlanan raporların içeriğine değinen AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, bu zamana kadar insan hakları alanında AK Parti'nin yaptığı adımların topluma daha iyi anlatılması gerektiği kanaatiyle yazılı metinler oluşturduklarını belirtti. Yalçın, "Bu raporlar, AK Parti iktidarları döneminde demokratikleşme, insan hakları için neler yapıldığını, mesela eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimin demokratikleşmesini sağlamak için neler yapıldığını genel itibariyle anlatıyor" dedi.

Raporların bir Türkiye'ye bakan kısmı, bir de uluslararası kısmı olduğunu aktaran Yalçın, Batı'daki göçmen ve İslamofobi gibi meselelerle AK Parti olarak ilgilendiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK

Raporların Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanı'mız bu tür raporlamalara devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bunların eğitiminin teşkilata verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı'mızın beklentisi teşkilatlarımız başta olmak üzere kamuoyuna anlatılması." ifadesini kullandı.

Yalçın, bu kapsamda teşkilata yönelik eğitim için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Küresel düzende insan hakları meselesi nerede, nereye doğru gidiyor? Neden insan hakları ihlallerinde dünyada bir artış oluyor? Türkiye'de insan hakları meselesinin geldiği son durum ve yapılması gerekenler. Özellikle Filistin-İsrail ve İslamofobi gibi temel meseleler. Bu zamana kadar AK Parti'nin yaptığı ve yapmayı planladığı insan hakları açılımları nelerdir? Bunları teşkilatımıza anlatacağız. Onlara bakın bizim icraatlarımız bunlardır, sahada vatandaşımızla, seçmenimizle konuşurken bilgi sahibi olursunuz. Hem de bir insan hakları meselesini kavratalım. Neden insan hakları önemli? Bu konudaki bilinçliliği artırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KONU BAŞLIKLARI NELER?

AK Partinin 22 yıllık iktidarı süresince insan hakları konusunda atılan adımlar ile atılması gereken adımlara ilişkin önerilerin yer aldığı raporlarda, "insan hakları bağlamında eğitim", "anayasal bir hak olarak eğitim", "eğitimde fırsat eşitliği", "bürokratik vesayet neden geriledi?", "vesayet nasıl geriletildi?", "Türkiye'de medya, darbeciler ve siyaset", "Siyonizmin katliam ve işgal tarihi", "uluslararası hukuk açısından İsrail'in eylemleri", Filistin'de etnik temizlik", "İsrail'in temel insan hakları ihlalleri", "insan hakları ve hukukun üstünlüğü bağlamında Kıta Avrupası ve göç meselesi" ile "aşırı sağ partiler ve göçmen meselesi" gibi başlıklar bulunuyor.