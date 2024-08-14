AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan'dan 'kapsamlı değişim' mesajı: Kenara çekilip soluklanmalarını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek revan oldukları millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılı devirdiklerini belirten Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü yaş gününü kutladı.

Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış parti kurucularına, genel başkanlarına, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine, bakanlara, milletvekillerine ve partinin bugünlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olanlara teşekkür etti.

Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren, bu büyük yolculuğa eşlik edenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Rahmet-i Rahman'a kavuşan, bugün aramızda olmayan mensuplarımızı, gönüldaşlarımızı, dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." dedi.

En büyük teşekkürü milletin hak ettiğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, kuruluşumuzdan bu yana bizi çok güçlü biçimde destekleyen, girdiğimiz her seçimde, karşılaştığımız her sıkıntıda, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımızda duran necip milletimin her bir ferdine, şahsım ve partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bizlere, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa hizmet etme imkanını bahşeden ve bu güzelliği yaşatan Rabb'imize sonsuz hamdediyoruz. AK Parti'nin 23'üncü yaşının, ülkemize, milletimize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

"ÜLKEMİZİN KRONİK SORUNLARINI ÇÖZMEYİ VADETTİK"



AK Parti'nin, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi millet tarafından kurulduğunu belirten Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kefenimizi giyerek başlattığımız 'büyük ve güçlü Türkiye' mücadelesinde milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Yine 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye, meselelerimiz çözümsüz değildir öz güvenini aşıladık. Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde muhafazakar demokrat kimliğimizle milletimizin ruh köküne sadık kalarak ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılandık. 7'den 70'e, toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük. Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik."

"GÖREVLERİMİZİ HAKKIYLA YERİNE GETİRMENİN ÇABASINDAYIZ"



Milletin AK Parti'de yıllar sonra kendini gördüğünü, kendi değerlerini temsil eden samimi, liyakatli, gayretli ve Türkiye sevdalısı kadroları bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu, işte bu yüce ruhla üstlendik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil tam tersine ne kadar büyük olursa olsun meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz diyoruz." diye konuştu.

"OYUNLARI BOZARAK BUGÜNLERE GELDİK"



Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını, yol boyunca nice badireler atlattıklarını, kendilerini hizmetten, çalışmaktan, üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduklarını, sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, Ankara'nın göbeğinde "Ordu göreve" pankartları açarak alenen darbe çığırtkanlığı yapıldığını belirtti.

Gazete kupürleri marifetiyle AK Parti'yi kapatmaya kalktıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Cumhuriyet mitingleriyle insanımızı kışkırttılar, Gezi olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine varıncaya kadar yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17/25 Aralık'ta emniyet yargı teşkilatlarımıza sızan haşhaşileri, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hainleri kullanarak, milletin iradesine çökmeye kalkıştılar.

Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek, kitleleri karşı karşıya getirmek için sayısız yola başvurdular. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Şunu bugün bir kez daha memnuniyetle ifade etmek isterim, 14 Ağustos 2001 tarihinde büyük bir heyecanla yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şimdi bugün, partimiz 23. yaşını kutluyor. Kasım ayında, kesintisiz iktidarımız 22 yılı doldurmuş olacak."

"MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılın her safhasını iş yapmakla, hizmet ve eser üretmekle, milletin dertlerine derman bulmakla geçirdiklerini belirterek, "23 yıl boyunca 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için çalıştık, ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor." dedi.

Erdoğan, yurt dışındaki gurbetçilerin, memleketlerine her gelişlerinde Türkiye'de yaşanan devasa değişime bizzat şahitlik ettiğini söyledi.

Emekliler, memurlar, işçiler, sanayiciler ve kadınların Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi hamlelerinin en yakın tanığı olduğunu belirten Erdoğan, "Gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mağdurlar, son 23 yılda güçlenen, kadim değerleriyle barışan Türkiye'nin ne demek olduğunun idrakindedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini vicdanına koyup objektif değerlendirmeler yapan hemen herkesin, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim ettiğini anlattı.

AK Parti'yi kurduklarında ülke nüfusunun 68 milyon olduğunu, bugün bu sayının 85,5 milyona ulaştığını belirten Erdoğan, aradan geçen 23 yılda Türkiye nüfusunun yüzde 25 arttığını söyledi.

Türk ekonomisine dair göstergelerde ve vatandaşa sunulan hizmetlerde çoğu zaman 2-4 kat artış olduğun anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde 343 bin olan derslik sayımızı 613 bine, öğretmen sayımızı 626 binden 1 milyon 32 bine çıkardık. 2001 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite, 70 bin akademik personel varken, bugün 208 üniversitemiz ve 183 bin akademik personelimiz var. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 508'e, spor tesisi sayımızı 1575'ten 4 bin 421'e çıkardık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 962 bine ulaştırdık. Burslarla, başvuran herkese verdiğimiz kredilerle, ücretsiz internetle, cep telefonu ve bilgisayar desteği gibi pek çok imkanla gençlerimizin yanında olduk."

Erdoğan, sağlık alanının, milletin duasını aldıkları alanların en başında geldiğini dile getirerek, "23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli 270 bin yatağımız bulunuyor. Hepsi en modern cihazlarla donatılmış, otel konforunda odalarda 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayımızı 378 binden aldık, 1 milyon 462 bine yükselttik. Dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemizde kurduk." bilgisini verdi.

Bir diğer öncelikleri olan adalette de 9 bin 350 olan hakim-savcı sayısının 25 bine, mahkeme sayısının da 3 bin 700'den 10 bin 350'ye yükseldiğini aktaran Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 286 yeni adalet sarayıyla merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik." dedi.

Ulaşım alanının, Türkiye'ye gerçek manada çağ atlattıkları bir alan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdık. Asrın projesi Marmaray'ı Orhangazi, Yavuz Selim, 1915 Çanakkale, Nissibi köprülerini, Avrasya, Zigana, Ovit, Eğribel, Bolu tünellerini ve pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. 26 olan havalimanı sayımız, cumartesi günü açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 58 oldu. Göründüğü gibi durmak yok yola devam. Yüksek hızlı tren hattı olmayan ülkemizi, 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk."

"6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİNİN İZLERİNİ SÜRATLE SİLİYORUZ"



Türkiye'deki motorlu kara taşıtı sayısının 8,5 milyondan, bugün itibarıyla 30 milyona yaklaştığını aktaran Erdoğan, "2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız varken, son 23 yılda bunu ikiye katlayarak 26 milyona ulaştık." dedi.

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 402 bin depreme dayanıklı konut ürettiklerini dile getiren Erdoğan, toplam 21 milyon 160 bin metrekare büyüklüğünde 189 millet bahçesini de milletin kullanımına açtıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat asrın felaketinin izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde yıl sonuna kadar 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "muhalefetin en fazla istismar ettiği" tarımda ciddi bir ivme yakaladıklarını vurgulayarak, "Tarımsal gayri safi hasılamız 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız 251 milyondu, bugün yaklaşık 375 milyona ulaştı. Baraj sayımızı 276'dan aldık, dünyanın 5'inci yüksek barajı Yusufeli'nin de aralarında olduğu yeni 742 baraj inşa ederek, toplam 1018'e ulaştırdık." diye konuştu.

Yine bu dönemde güncel rakamla 1 trilyon 364 milyar lira tarımsal destek sağlayarak, çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Enerjideki atılımlarımızı zaten 85 milyonun tamamı çok yakından takip ve takdir ediyor. Yalnızca 5 ilimizde kullanılan doğal gazı, 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Ülkemizin kurulu gücünü 31 bin 846 megavattan aldık, bugün yüzde 56'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere 307 bin 600 megavata yükselttik. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle yine tarihi bir keşfe imza attık."

Erdoğan, dışişlerinde temsilcilik sayısını 163'ten 261'e çıkararak, Türkiye'nin dünyanın diplomatik ağı en geniş 3'üncü ülkesi olduğunu bildirdi.

Göreve geldiklerinde 36 milyar dolar olan ihracatın da 261,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, "Turizmde ülkemizi ziyaret eden kişi sayısını 15 milyondan yaklaşık 57 milyona, turizm gelirimizi de 55,9 milyar dolara çıkardık. Sanayi ve teknolojide 191 olan organize sanayi bölgemiz 361'e, sıfır olan endüstri bölgemiz 43'e, yine sıfır olan araştırma geliştirme merkezimizi 1306'ya ulaştırdık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili TOGG artık yollarımızda." diye konuştu.

"ORDUMUZU, POLİSİMİZİ, JANDARMAMIZI EN İYİ SİLAHLARLA DONATTIK"



Erdoğan, savunma sanayiinde tarihin en büyük yerlileşme hamlesini başardıklarına da işaret ederek, "Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi, kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Ordumuzu, polisimizi, jandarmamızı en iyi silahlarla donattık. Terörle mücadelede ve yurt savunmasında güvenlik kuvvetlerimize ihtiyaçları olan her türlü teçhizatı, donanımı, desteği sağladık." dedi.

Ekonomide, gayri safi yurt içi hasılanın, reel olarak yüzde 201, dolar bazında ise yüzde 370 büyüme kaydettiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, burası çok önemli, 3 bin 608 dolar düzeyindeyken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisini yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüttük. Bizden önceki 30 yılda 15 milyar dolar uluslararası yatırım çekebilen Türkiye, bizim dönemimizde 266 milyar dolarlık yatırım çekti. Merkez Bankası rezervimizi 27 milyar dolardan aldık, 150 milyar dolar sınırına getirdik. IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık."

"HER ÜCRET GRUBUNDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"



Erdoğan, çalışma hayatında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısının 25 milyon 212 bine çıktığını aktararak, istihdam sayısını da 32,6 milyon kişiye yükselttiklerini söyledi.

İŞKUR aracılığıyla 14 milyon 230 bin 548 kişiyi işe yerleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Her ücret grubunda enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik. Sosyal politikalarda, çok çeşitli programlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanlarında olduk. Sosyal demokrat geçinenler, sosyal devlet ilkesinin sadece lafını ederken, biz 'kimsesizlerin kimsesi' olarak bunu gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sadece birer-ikişer cümleyle saydıkları bu rakamların hepsinin "rekor" olduğunun altını çizerek, "Burada kısaca ifade ettiğimiz her bir rakamın detayında çok daha büyük başarılar saklıdır. Türkiye'nin AK Parti'li yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Anlayışlarında ekonomik kalkınmanın, demokrasiden bağımsız olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhafazakar-demokrat kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Milli iradenin üzerinde, kerameti kendinden menkul ne kadar vesayet odağı varsa, hepsine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. Demokrasi dışı yollardan istikbal, ikbal ve gelecek devşirmek isteyenleri, her defasında milli iradenin gücüyle bertaraf ettik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştıran biz olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilk defa sandık yoluyla, doğrudan halkın iradesiyle Türkiye'de yönetim sistemi değişikliğine gittiklerini de dile getirerek, "Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrilmediği, terörü ve şiddeti övmediği, hakarete varmadığı müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hak ve hukukunun sesi çok çıkanlar tarafından gasp edilmediği, bastırılmadığı bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda Allah'a hamdolsun hakim kıldık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 23 yılda Türkiye'nin çok büyük değişim geçirdiğine dikkati çekerek, 23 senede ülkenin umutlarını yeniden yeşerttiğini, milletin on yıllar sonra öz güvenini tekrar kazandığını ve Türkiye'nin küresel siyasette iddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldiğini anlattı.

"BU AZİZ MİLLET İÇİN ÇALIŞMAK ŞEREFTİR"



Şair Sezai Karakoç'un "Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız." dizesini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evet, bizim lügatimizde durmak olmadı. Bizim lügatimizde 'bitti' kelimesi olmadı. Bizim sözlüğümüzde 'yeter', 'yeterli' sözcükleri hiç olmadı. Türkiye'ye ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün bile olsun, 'bitti' demedik, 'yeter' demedik, 'yeterli" demedik. Her zaman kendimizle yarıştık, kendimizi aşmanın mücadelesini verdik. Bakınız bu aziz millet için çalışmak şereftir. Bu aziz millet için, bu aziz vatan için ter dökmek ibadettir. Biz bu şuurdan, bu anlayıştan, hamdolsun hiç uzaklaşmadık."

Türkiye'nin 23 yıllık eşsiz başarı hikayesinde AK Parti çatısı altında görev almış her bir kişinin emeğinin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun, bu kadroyla, burada olanlar ve olmayanlarla, ahirete irtihal etmiş nice arkadaşımızla birlikte çok büyük işler başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. 'Durmak yok yola devam' dedik, 'Her şey Türkiye için' dedik; hep beraber 23 yıl boyunca heyecanla, yılmadan, yorulmadan çalıştık. Hepimiz birer demokrasi neferi olarak milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Hiçbir zaman geri adım atmadık, milletin emanetini taşımak noktasında asla ve asla zafiyet göstermedik. Bugüne kadar milletimizin başını önüne eğdirmedik ve mahcup etmedik. İnşallah bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. 23 yıldır olduğu gibi aynı aşkla, aynı şevkle, aynı azim ve kararlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

Erdoğan, tarihin başarılara öncülük eden AK Parti'yi, AK Parti Teşkilatını, salonda bulunan kadroyu, 81 vilayetin tamamındaki on binlerce ismi hayırla yad edeceğine yürekten inandığını ifade ederek, "Her birinize emeğinizden, katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bu harekete gönül vermiş, Türkiye'ye hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime Türkiye Yüzyılı'nın inşasına sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"AK PARTİ'NİN, YENİ DÖNEMİN RUHUNU ISKALAMASI TABİİ Kİ DÜŞÜNÜLEMEZ"



Partilerinin 23'üncü yıl dönümü sloganını "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı: AK Parti" olarak özellikle tercih ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kendimizi 'kökü mazide gözü atide bir hareket' olarak tanımlıyoruz. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken, gözümüzü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyoruz. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken, gelecek asrını da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz. Bir defa şu gerçeğin çok net farkındayız: Türkiye, AK Parti sayesinde, 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı. Sadece ekonomiyle ilgili beklentilerde değil, hak ve özgürlükler alanında, kültürde, iş hayatında, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bunu görüyor ve doğru biçimde okumaya çalışıyoruz."

Erdoğan, zamanın ruhunun toplumu dönüştürürken, siyasal alanı yeni baştan tanımladığına ve alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dünyanın ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe, biz de buna uygun politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer; dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin merkezidir. Tüm renkleriyle, tüm farklıklarıyla 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız."

"KENDİNİ YORULMUŞ HİSSEDEN VARSA ONLARDAN KENARA ÇEKİLİP BİRAZ SOLUKLANMALARINI İSTİYORUZ"



AK Parti'nin en önemli özelliğinin toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. "

Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin kendilerine ayak bağı olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve 'bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim' sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, 2028 seçimlerinde de milletimiz, gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var, daha gidecek uzun bir yolumuz var. Allah'ın izni ve milletimizin tercihiyle inşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız, daha uzun yıllar siyasetin lider partisi olacağız ve daha uzun yıllar millete, memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor."

"TÜRKİYE VE BU MİLLET İÇİN DERTLENEN HERKESE AK PARTİ ÇATISI ALTINDA YERİMİZ VAR"



AK Parti'nin milletin, millet ve memleket sevdalılarının partisi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye ve bu millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Kuruluşumuzdan itibaren hep saflarımızı genişletmeye gayret ettik. Dışlayarak, dışarıda bırakarak değil; kucaklayarak bugünlere geldik. Farklılıklarımızı büyütmek yerine müştereklerimizi artırmaya odaklandık. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olacak herkesle 'ortak değerler ve prensipler' etrafında buluşma idaremizi bugün de muhafaza ediyoruz. Millete hizmete talip olan, AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır. Biraz sonra partimize katılacak arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basarken, kendilerine AK Parti ailesine 'hoş geldiniz' diyor, milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum."