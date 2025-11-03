İSTANBUL 20°C / 14°C
3 Kasım 2025 Pazartesi
  AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidar... Ömer Çelik: 3 Kasım siyasi bir milattır
HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidar... Ömer Çelik: 3 Kasım siyasi bir milattır
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye'yi her alanda dönüştürmüş; demokrasi, kalkınma ve Türkiye Yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke hâline gelmiştir.

3 Kasım'da "SÖZ VE KARAR MİLLETİNDİR" denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti'ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki "vesayetin tehditleri" ve dışardaki "karanlık şebekelerin operasyonları" karşısında asla geri adım atılmadı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye'mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir.

Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak TÜRKİYE YÜZYILI hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz. Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun.

