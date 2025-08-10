İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

AK Parti 24. yaşını kutluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 24. Yaşı için 14 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlama programı düzenleneceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 09:17 - Güncelleme:
AK Parti 24. yaşını kutluyor
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından parti Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, 14 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlama programı düzenleneceğini açıkladı. AK Parti'nin hep 18 yaşında olduğunu söyleyen Çelik, kutlama programının olduğu gün il başkanları toplantısını da yapacaklarını duyurdu.

Ömer Çelik, "24. yaşımıza giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kendi kongre binamızda bu kutlamayı gerçekleştireceğiz. Aynı gün il başkanları toplantımız da olacak. 24. Yaşımıza giriyoruz ama AK Parti hep 18 yaşında. Ayın 14'ünde de aynı sadelikte ama o görkemi koruyarak bir toplantımızı gerçekleştireceğiz." Dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.