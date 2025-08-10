AK Parti 24. yaşını kutluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından parti Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, 14 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlama programı düzenleneceğini açıkladı. AK Parti'nin hep 18 yaşında olduğunu söyleyen Çelik, kutlama programının olduğu gün il başkanları toplantısını da yapacaklarını duyurdu.

Ömer Çelik, "24. yaşımıza giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kendi kongre binamızda bu kutlamayı gerçekleştireceğiz. Aynı gün il başkanları toplantımız da olacak. 24. Yaşımıza giriyoruz ama AK Parti hep 18 yaşında. Ayın 14'ünde de aynı sadelikte ama o görkemi koruyarak bir toplantımızı gerçekleştireceğiz." Dedi.