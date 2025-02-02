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Politika

AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ''ilk yargı paketi'' için çalışma başlattı

AK Parti milletvekilleri, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk kanun teklifi için çalışma başlattı.

AA2 Şubat 2025 Pazar 14:12 - Güncelleme:
AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ''ilk yargı paketi'' için çalışma başlattı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

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