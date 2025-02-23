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Politika

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler seçildi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 11:47 - Güncelleme:
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler seçildi
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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.

Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.

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