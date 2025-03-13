AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt: Emeklilerimizin refahını artırmaya kararlıyız

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Hükümetin emeklilere yönelik destek ve düzenlemelerine değinen Kurt, bu kapsamda hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de emekli sayısının 2002 yılında 6,5 milyon iken bugün 16,5 milyona ulaştığını belirten Kurt, sosyal güvenlik sisteminin nesiller arası dayanışma prensibiyle yönetildiğini söyledi. Ekonomik zorlukların farkında olduklarını dile getiren Kurt, "Fırsatçılık ve fahiş fiyatların emeklilerimizi, dar gelirlileri ve ücretli çalışanları zorladığını çok iyi biliyoruz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME DEVAM EDİYOR

Konuşmasında emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelere de değinen Kurt, maaş artışlarının yalnızca düzenli zamlarla değil, seyyanen artışlar ve ilave refah payları ile desteklendiğini hatırlattı. Emekli aylıklarının, prim gün sayısı ve prime esas kazanca bağlı olarak değiştiğini belirten Kurt, en düşük emekli aylığının 14.469 TL, en yüksek emekli aylığının ise 94.235 TL olduğunu ifade etti.

Kurt, maaş farklılıklarının ödenen prim süresi ve kazanç matrahına göre şekillendiğini, daha fazla prim ödeyen sigortalıların daha yüksek maaş aldığını vurguladı. Ayrıca, emekli maaşlarında geçmiş yıllara göre önemli artışlar yapıldığını belirtti.

EKONOMİK VERİLERDE BÜYÜK DEĞİŞİM

2002 yılındaki ekonomik göstergelerle bugünü kıyaslayan Milletvekili Kurt, hükümetin sağladığı ekonomik kazanımlara dikkat çekti. 2002 yılının Aralık ayında en düşük tarım BAĞ-KUR emekli aylığının 56 lira, asgari ücretin ise 184 lira olduğunu hatırlatan Kurt, bugün bu rakamların katlanarak arttığını söyledi.

Ayrıca, 2002'de bir asgari ücretlinin 200 kilovatsaat elektrik için maaşının yüzde 20'sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26'sını harcamak zorunda kaldığını ifade eden Kurt, günümüzde ise bu oranların sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 5,6'ya düştüğünü belirtti.

SOSYAL DESTEKLER VE KONUT PROJELERİ

Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için sosyal politikaların geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Kurt, yerel yönetimlerin emeklilere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

Özellikle ev sahibi olmayan emeklilere yönelik projeler üzerinde durulması gerektiğini belirten Kurt, kamuya ait arsalarda inşa edilecek sosyal konutlarla emeklilerin düşük bedellerle kirada oturmalarının sağlanabileceğini ifade etti. Bu uygulamanın, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik anlamda rahatlamalarını sağlamak adına önemli bir adım olacağını söyledi.

Kurt, sosyal güvenlik sisteminin sadece bir maliyet kalemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bizim için sosyal güvenlik, toplumun birlik ve beraberliğinin teminatıdır" dedi. Emeklilerin refah seviyesini artırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.