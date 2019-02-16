Özhaseki: Mogan'ı öyle güzelleştiririz ki Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mogan Gölü'nde temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Buranın kurtuluşu buydu, bunu yaptık. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada ailesinin esnaf olduğunu ve bu kültürle yetiştiğini belirten Özhaseki, belediyelerin şehrin alt ve üstyapısıyla ilgilenmenin yanı sıra ticaretin nasıl gelişeceği konusunda da esnafla bilgi paylaşımında bulunması ve ticaretin daha iyi yapılabileceği bir ortamı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, bir kişinin işi iyi olduğunda herkesin işinin iyi olacağını, bunun yolunun da belediyelerden geçtiğini kaydederek, "Belediyeler bütçenin tamamını kendi şehrinde kullanacak, sonra her alanda; turizmde, sanayide, ticarette nasıl istifade ederiz, bütün bunları inceleyerek kendi şehri lehine rekabet ortamında en iyisini yapmak için çırpınacak. Böyle olursa şehirdeki pasta büyür ve herkes o şehirde yaşamaktan mutlu olur." diye konuştu.

Gölbaşı için hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Özhaseki, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları hatırlatarak, Mogan Gölü'nün dip çamurunun yükseldiğini, bunun üzerine ihale yapıldığını ve 100 milyon liraya yakın bir bütçe ayırarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

"2-3 SENE SONRA BURASI MASMAVİ BİR GÖL OLACAK"

Buradaki çalışmaların çoğunun tamamlandığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Bunu herkes bilsin. Buranın kurtuluşu da buydu, bunu yaptık. Şimdi çalışmalar da zaten devam ediyor. İkinci aşama, etrafında iyi bir parkın yapılması. Buranın projesini çizdirdim. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur, burası tek olur. Hafta sonlarında insanlar bu çevreye gelir, yemek yer, gezer, oturur, yürüyüş yapar, keyfini çıkarırlar. 13 millet bahçesi hazırladım. Her birine emek vereceğim, yemyeşil alanlar çıkacak ama Allah'ın yarattığı fiziki bir güzellik önce burada var. Önce bunu bir değerlendirelim."