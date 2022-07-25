AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: ANKAPARK'tan intikam alıyorlar

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan oldu.

"ANKAPARK'TAN İNTİKAM ALINIYOR"

Star Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Özcan ANKAPARK'tan intikam alındığını ifade etti. Özcan, "Normalde o alanın güvenliğini hala daha Alfa Güvenlik yapıyor. Güvenliğini yapıyorsun ama oradan kablolar sökülüp götürülüyor, ağaçlar kuruyor, oradaki cihazlar sökülüyor. Resmen intikam alınıyor. Oralar normalde işletilseydi, bakılsaydı şuanda böyle bir görüntü olmazdı. Yani biz sağlam bir alan teslim etmişiz siz oraya ne yaptınız? Vatandaşın hizmetine açtık biz orayı ve günlerce insanlar oradan ücretsiz faydalanabildiler. Tüm bunlar olurken siz ne yaptınız? Bunlar gözetilmiyorsa ortada başka bir dert var demektir. Yaptıkları şuanda algı çalışması ama kendilerini bu çalışmada deşifre ediyorlar." dedi.

"YÜZDE 53-54 BANDINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ TAMAMLARIZ"



Yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayacaklarını belirten Özcan, "2018'de Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızı seçtik. İnşallah Cumhur İttifakımızla beraber Ankara'da gücümüzü birleştirince en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. AK Parti olarak, bazı bakanlar zikrediliyor ama biz yüzde 40'ın altına düşmedik. En güzel anket sahadır. Sahada vatandaşlarımız şunu diyor; sıkıntılar çekiyoruz, fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz size güveniyoruz. Yaptığımız bir hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Parti olarak köprü vazifelerini yapacaklarını söyleyen Özcan, "Vatandaşımız dünyadaki bu buhranı görüyor. Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımıza yük bindirmemek için vergi kalemlerini nasıl sıfırladığını, nasıl aşağı çektiğini, nasıl minimize ettiğini vatandaşımız görüyor. Vatandaşı destekleyecek, esnafı destekleyecek bir çok fedakarlıkta bulundu devletimiz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz de parti olarak köprü vazifemizi yapacağız. O sektörlerle ilgili biz her zaman bir araya geliyoruz. Bu sektörlerin sıkıntılarını, esnaflarımızın sıkıntılarını da dinliyoruz. Bunları da bir köprü olarak zaten hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza iletiyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN CHP'YE FARK

AK Parti'nin üyelik konusunda CHP'ye fark attığını kaydeden Özcan, "En büyük göstergemiz üyelik oranıdır, üyelik sayısıdır. Yani biz şuanda Allah'a şükürler olsun son 2 yılda 200.000'i geçen üye şeyine ulaştık. Yardımı parti olarak ayrım yapar mısın? O adam ihtiyaç sahibiyse ona yardımını vermen lazım. Şuanda Allah'a şükür 800.000 üyemiz var. Benim için en önemli şey vatandaşımızın nabzını tutmak, ankettir ve üyelik sayılarıdır. Hele ki tüm Türkiye'deki Ak Parti üyelik sayılarına baktığımız zaman 11-12 milyon sayısında bir üyemiz var. CHP'ye bakın AK Parti'ye yetişmeyi bırakın arada çok büyük fark var" dedi.

"SOKAK KÖPEKLERİ KONUSUNDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BÜTÇELERİ ARTTIRILMALI"



Sokak köpekleri konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin bütçelerinin arttırılmasını isteyen Özcan, "Bize kimse hayvanlara eziyet ediyor diyemez. Çünkü benim inancımda, örf ve adetlerimde, atalarımda hayvana biraz daha yük bindirdi diye ceza alan insanlar var. Biz her şeyin sahibinin Allah olduğunu biliriz. Ankara Büyük Şehir Belediyesi seçimlerden önce vaat olarak sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını, bakım merkezleri oluşturacaklarını söylemişlerdi. Seçim gerçekleşip belediye başkanı olduktan sonra kendi faaliyet raporlarına göre AK Partili belediyelerin bütçe rakamını yarı yarıya indirdiler. Demek ki sokak hayvanlarına bakmak, muhafaza etmek, kazalardan korumak gibi bir dertleri yokmuş. Aynı zamanda vatandaşları da korumak gerekir. Yolda çocukları parçalayan sokak hayvanları var. Büyük şehir belediyesinin bütçesi varken hayvanları ve insanları nasıl korurum diye düşünmüyorlar. Gölbaşı Belediyesi hayvanların rahat edebileceği bir barınak oluşturdu. Gölbaşı Belediyesi'nin bütçesi ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin bütçesini kıyaslamak lazım. Gölbaşı Belediyesi'nin yaptıkları kat kat fazla. Bu işler büyük şehir belediyesinin elinde. Önemli olan devletten de önce insandır. Büyük şehir belediyesi köpeklere barınak yapmıyor. Çünkü öyle bir dertleri yok" dedi.