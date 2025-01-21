AK Parti Ankara İl Başkanlığına yeniden Hakan Han Özcan seçildi

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongrede yeniden seçilerek güven tazeleyen Özcan, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Bolu ve Sivas'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME GAYESİNDEYİZ"

Özcan açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine atıfta bulunarak, "Biz, Recep Tayyip Erdoğan adının en ücra köylerde, gönüllerde, sınırlar ötesinde, mazlum coğrafyalarda, savunma sanayisinde, teknolojide ve artık uzay çağında hayal kuranlar için ne anlama geldiğini iyi bilenleriz" ifadelerini kullandı.

"Üzerindeki ateşten gömlekle tarihi bir dönüşüme işaret ederek sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyma pahasına iç cepheyi güçlendirme gayesindeyiz." ifadesini kullanan Özcan, 23 yıldır zafere alışmış şerefli bir görevi üstlenmiş bir davanın mensupları olduklarını dile getirdi.

Özcan, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki düştüğümüz yerden kalkmasını da iyi biliriz. Asla pes etmeyiz, yorulmayız, yılmayız. Hepimiz, küllerinden doğan birer Zümrüdüankayız. Buna, üye sayısını 1 milyona getiren, sadece bir yılda 156 bin üye yapan teşkilatımız şahittir" dedi.

"ÖZCAN BAŞKANLIĞINDA ANKARA'DA YENİ ÇALIŞMALARLA DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Liderimizle omuz omuza, güçlü Türkiye yolunda yeni bir adım daha attık. Güven tazeleyerek yeniden seçilen İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan başkanlığında Ankara'da yeni çalışmalarla durmak yok yola devam ediyoruz! Gerek saha çalışmalarıyla gerekse kongremize katılarak azmini, emeğini ve desteğini esirgemeyen teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ediyoruz" denildi.

"BİZE DÜŞEN ÇALIŞMAK, ÜRETMEK, HİZMET ETMEK"

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise AK Parti teşkilatları olarak güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, "Bize düşen çalışmak, üretmek, hizmet etmek." dedi.

Yenilenen yönetimiyle birlikte AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkürlerini ileten Usta, "Ankara için daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz ve Ankara'yı da tekrar AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak üzere bir söz vererek bu kongreden ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kongrede ayrıca, AK Parti'ye katılan Bağımsız Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.