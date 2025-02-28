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Politika

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 28 Şubat 'postmodern darbe'nin 28'nci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 13:34 - Güncelleme:
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
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Güngör, 28 Şubat'ta Sincan'da tankların geçtiği yolda partililerle yaptığı basın açıklamasında, yürütülen tankların seçilmiş meşru iktidara karşı olduğunu, seçenlerin inançlarını, kutsallarını yok etmek için yürütüldüğünü bildiklerini belirtti.

"Ama yürütenleri yanlış biliyorduk." diyen Güngör, "Biz darbeci askerler, dikta heveslisi subaylar olarak biliyorduk. Gezi olaylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz lobisi çıkışıyla istikamet değişti. Sonrasında 15 Temmuz faillerinin resimleri netleşmişti." ifadelerini kullandı.

Bu yollarda yürütülen tankların, milletin geleceği ve kutsallarının üzerinden geçtiğini vurgulayan Güngör, "Merhum Erbakan Hoca'mızı iktidardan indirmek için bu yollarda tanklar yürütenler, siyonist masonların tasmalı köpekleriymiş." dedi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin verdiği destekle durmadan çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Güngör, 28 Şubat gibi süreçlere asla izin verilmeyeceğini kaydetti.

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