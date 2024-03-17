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Politika

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş'tan emekliye müjde

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emeklilere destek için her ay 5 bin TL ödeme yapacaklarının müjdesini verdi.

17 Mart 2024 Pazar 17:14 - Güncelleme:
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş'tan emekliye müjde
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilere müjde verdi.

Savaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Emeklilerimize Müjde! Su, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik dahil tüm faturalarınızı ödeyebileceğiniz; şehir esnafından dilediğinizce alışveriş yapabileceğiniz, her ay limiti yenilenen Emekli Destek Kartı ile Aydın için
  • AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
  • Mustafa Savaş
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