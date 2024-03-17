AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş'tan emekliye müjde

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilere müjde verdi.
Savaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimize Müjde! Su, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik dahil tüm faturalarınızı ödeyebileceğiniz; şehir esnafından dilediğinizce alışveriş yapabileceğiniz, her ay limiti yenilenen Emekli Destek Kartı ile Aydın için
Emeklilerimize Müjde!— Mustafa SAVAŞ ���� (@aydinmsavas) March 16, 2024
Su, doğalgaz, telefon, internet ve elektrik dahil tüm faturalarınızı ödeyebileceğiniz; şehir esnafından dilediğinizce alışveriş yapabileceğiniz, her ay limiti yenilenen Emekli Destek Kartı ile Aydın için #yolAcik pic.twitter.com/zLjTN2STUT