AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan: CHP'li seçmen bu anlayışa 'dur' diyecek

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret etti. Kalkan, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kalkan, "Çankaya seçmeni, 'ceketimi koysam kazanırız' anlayışından çok rahatsız" dedi.

CHP'nin Alper Taşdelen'den sonra daha zayıf bir profili aday yaparak, Çankaya'yı Genel Merkez'den yönetmek istediğini anlatan Kalkan, CHP'li seçmenin bu anlayışa 'dur' diyeceğine inandığını söyledi.

Duhan Kalkan, "Hedefimiz Çankaya Belediye Başkanlığını kazanmak, bunun için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.