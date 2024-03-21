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Politika

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan: CHP'li seçmen bu anlayışa 'dur' diyecek

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret eden AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, CHP'nin Alper Taşdelen'den sonra daha zayıf bir profili aday yaparak, Çankaya'yı Genel Merkez'den yönetmek istediğini söyledi. Kalkan, CHP'li seçmenin bu anlayışa 'dur' diyeceğine inandığını belirtti.

21 Mart 2024 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan: CHP'li seçmen bu anlayışa 'dur' diyecek
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AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret etti. Kalkan, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kalkan, "Çankaya seçmeni, 'ceketimi koysam kazanırız' anlayışından çok rahatsız" dedi.

CHP'nin Alper Taşdelen'den sonra daha zayıf bir profili aday yaparak, Çankaya'yı Genel Merkez'den yönetmek istediğini anlatan Kalkan, CHP'li seçmenin bu anlayışa 'dur' diyeceğine inandığını söyledi.

Duhan Kalkan, "Hedefimiz Çankaya Belediye Başkanlığını kazanmak, bunun için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

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