AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröristan kurmak isteyenlere müsaade etmedik, etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"FETÖ/DEAŞ ve organize suç örgütleri gibi milletimizi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Seçim sürecindeyiz fakat hiçbir şekilde hiçbir konu deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın önüne geçemez.

Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği 5 ilde hak sahiplerine 30 bin konut ve köyevi teslim edildi. Vatandaşlarımızın tüm yaralarının sarıldığı evlerini kaybedenlerin evlerinin teslim edildiği süreçlere devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle, ekonomi programımız devam ediyor. Pek çok alanda güçlü neticeler görülmeye başlandı. Bunların 2023 yılı son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin tüm bu göstergeler net bir şekilde yansımaya başladı.

Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili gelişmeleri de net şekilde göreceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltmektedir.

Bu programın olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu programın daha güçlü neticeler vereceğini değerlendiriyoruz.

Hepimiz için acı olan Netanyahu hükümetinin soykırımı devam etmektedir. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Hiçbir çağrı, hiçbir girişimin Netanyahu hükümetini bu soykırım faaliyetinden geriye döndüremedi.

Maalesef açlıkla imtihan konusunda yepyeni bir krizle karşı karşıya kaldı Gazzeli kardeşlerimiz. İnsanlar hayvan yemi yemek durumunda kalıyor. BM raporlarına göre 6 çocuktan 1'i Gazze'de şiddetli bir kıtlıkla karşı karşıya.

Her türlü İsrail'i durduracak girişimin ABD tarafından durdurulması da ABD açısından tarihine kara leke olarak geçecek adımdır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri içindeki güç çatışması her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü soykırımın devam etmesine yol açmaktadır.

İsrail'in planları coğrafi bütünlüğü yok edecek, Filistin'i kağıt üstünde gözükecek bir devlet haline getirmektir.

Öncelikli olan ateşkesin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Cezayir'den, Mısır'a kadar son zamanlarda ziyaretler gerçekleştirdi. Tüm ziyaretlerin amacı ortak duruşu daha da güçlendirmektir.

Kardeş Azerbaycan'daki seçimlerin ardından Sayın Aliyev'i tebrik etmiştik. Karabağ'daki savaşı da takip ediyoruz. Yıllarca Minsk grubunun oyalama siyasetinin şimdi başka mekanizmalarla ortaya çıkarılması çabasını da görüyoruz.

Ermenistan'da bu saldırganlıktan vazgeçme, Ermenistan'ın refahı konusunda bir irade gerçekleştirme tavrı ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Bizim buradaki isteğimiz bölgenin ortak refahına katkı sağlayacak mekanizmaların kurulmasıdır.

Türkiye teknoloji alanındaki ilerlemesini aynen devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde milli savunma hamlesi güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye yeni astronotları da uzaya gönderecektir.

Türk mühendisi ve işçisinin emeğiyle bu ürünlerin çeşitli ülkelerde güvenliği sağlayan İHA ve SİHA'larımız gibi tüm dünyaya barış mesajı vermeye devam edeceğini ifade etmek isterim.

SEÇİM ÇALIŞMALARI



Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim mesaisi devam edecektir. Burada Cumhur İttifakı ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler çerçevesinde sandığa 1 aylık zaman kalmışken, kendi ilkeleri çerçevesinde açık bir iletişimle yoluna devam etmektedir.

Karşımızdaki muhalefetin 14-28 Mayıs sürecinden yerel seçime kadar içine düştüğü tabloyu net bir şekilde hatırlatmak gerekir. 6'lı Masa olarak karşımıza çıkmıştı. Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Bunların ortaya koymaya çalıştığı sistemin ihtiyaçları karşılayacak, yönetilme ihtiyacını karşılayacak sistem olmadığını ifade etmiştik. Sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bizim ifadelerimizin çok ötesinde bir vahametin olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinden, müttefiklerinden bile götürdüğü net şekilde görüldü. Milletin önüne çıkıp poz verenlerin şu anda birbirlerine belki de Türk siyasi tarihinde en ağır söylemle mukabele ettiklerini görüyoruz.

6'lı 7'li destek veren genel başkanların vatandaşlarımıza özür borcu vardır. Şimdi gördük ki gizli protokoller çıktı ortaya. Her birinin bugün yerel seçim için oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak milletten özür dilemesi gerekir. Bütün bunlar olmamış gibisinden 'Ben iyiydim onlar kötüydü' diyerek oy istemek siyaset açısından geçer not almaz.

CHP'de neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı, onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı, hizip savaşların devam ettiği bir tablo var.