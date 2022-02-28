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Politika

AK Parti, CHP'li belediye meclis üyelerine rozet taktı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat Postmodern darbesinin 25. yılında düzenlenen basın toplantısında CHP'li 2 ilçe belediye meclis üyesine parti rozeti takıldı.

IHA28 Şubat 2022 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:47
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İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Seher Ünsal; "28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir" dedi. Basın toplantısının ardından kentte Kaman Belediyesi CHP meclis üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesi nedeniyle rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşa Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti'nin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Program, 28 Şubat anlatımlarının yer aldığı konferans ile devam etti.

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