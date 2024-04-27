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Politika

AK Parti düğmeye bastı: Sahte hesaplar mercek altında

AK Parti, söylemleri ile AK Parti'ye zarar veren kişilerin yanı sıra sanal alanda da temizliğe gitmeyi planlıyor. AK Partili görünüp paylaşımlarıyla partiye zarar veren hesaplar mercek altına alınacak.

Yeni Şafak27 Nisan 2024 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
AK Parti düğmeye bastı: Sahte hesaplar mercek altında
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Seçim muhasebesini sürdüren AK Parti, sosyal medyayı da gündemine aldı. AK Partili görünüp söylem ve paylaşımlarıyla partiye zarar veren hesaplar mercek altına alınacak. AK Parti kaynakları "Normal şartlar altında sahte hesap üzerinden partiye verilen zararların önüne geçilecek. Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak" dedi.

ANALİZ DEVAM EDİYOR

AK Parti'de seçim değerlendirmeleri kapsamında strateji ekibi de seçim sürecine ilişkin analize devam ediyor. Hem geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri hem de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde izlenen planlama ve stratejiyi getiri ve götürüleriyle birlikte analiz eden strateji ekibi sosyal medyanın AK Parti'ye performansına da odaklandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Genel seçim ve yerel seçim sürecinde söylemleri ile AK Parti'ye zarar veren kişilerin yanı sıra sanal alanda da temizliğe gidilmesi planlanıyor.

SANAL TEMİZLİK

Bu çerçevede sosyal medya başta olmak üzere "AK Partili" görünüp, farklı ifadelerle partiye zarar veren hesaplar mercek altına alınacak. AK Parti'nin seçmeni tekrar kazanma yolunda sanal temizliği önemsediği bildirildi.

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