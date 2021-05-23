İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2021 Pazar / 11 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması
Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına cevap verdi. Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarına ilişkin, 'İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.' dedi.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:17 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:34
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarına ilişkin, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve Kovid ile mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir." açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.