AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması

23 Mayıs 2021 Pazar 20:17 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:34

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarına ilişkin, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve Kovid ile mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir." açıklamasında bulundu.