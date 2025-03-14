AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Hayalleriniz varsa erişemeyeceğiniz hiçbir yer yoktur

Hayati Yazıcı, Gaziantep'te "Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni"ndeki konuşmasında, programın açılışında Sakarya'da milli seti tasarlayan ve üreten ekibi hep birlikte izlediklerini söyledi.

Onlarda var olan o heyecanla yapılamayacak hiçbir şeyin bulunmadığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Heyecanınız varsa her şeyi yaparsınız. Hayalci değil ama hayalleriniz varsa yapamayacağınız, hizmete sunamayacağınız, erişemeyeceğiniz hiçbir yer yoktur. Biz, 22 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hep hayal ediyoruz. Neyi bu ülkeye kazandırırız? Bu insanımız hizmetlerin, ünitelerin en iyisine layık. Bunu nasıl sağlarız? Hep bunun hayalini kuruyor, sonra gerçeğe dönüştürüyor, projelendiriyor ve hizmete sunmaya devam ediyoruz. İşte Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu, bizim ayrılmaz bir referansımız, sarsılmaz bir yol haritamız. Dolayısıyla milletin yetki verdiği günden bu yana gerçekten durmaksızın her alanda hiç boşluk bırakmadan, ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayisinde, aklınıza ne gelirse belki bilmediğiniz, şu anda düşünüp de 'Ya bunlar da mı var?' diyemeyeceğiniz pek çok hizmeti, pek çok eseri, üniteyi bu ülkeye sizlerden aldığınız güçle kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz."

- "ŞİMDİ İŞ TERSİNE DÖNDÜ"

Türkiye'nin dünyanın çok önemli, özgün bir coğrafyasında 3 kıtanın kesiştiği noktada olduğunu anlatan Yazıcı, bu coğrafi üstünlüğü hizmete sundukları eserlerle daha da ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.



"Bu anlamda öncü rol oynayan, yola çıktığımızda '15 bin kilometre duble yol yapacağız.' dediğimizde o zaman diyorlardı ki: 'Ya bunlar nereden çıktı? Bunlar hayal görüyor.'" ifadesini kullanan Yazıcı, şunları dile getirdi:



"Şimdi 30 bin kilometreyi aştık. Yurt dışına giden, Avrupa'ya, Hollanda'ya çalışmak üzere gidip dönenler veyahut da onlara misafir olarak gidip gelenler, Avrupa'da gözlemledikleri otobanları anlatırlardı. 'Vay şurada şöyle bir yol, burada bu yol.' Şimdi iş tersine döndü. Türkiye'deki otobanları, ulaşım aksını, ulaşımın çeşitliliğini, işte demir yollarında olsun, kara yollarında olsun, hava taşımacılığında olsun, bunlar açısından hizmet kalitesinin ne kadar yükseldiğini dıştan gelenler kendileri konuşup anlatıyorlar. Bunlar, hepimizindir. Bu milletin kazanımıdır. Bu millet, her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır."

Gaziantep'in Türk ekonomisine, Türk iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirten Yazıcı, belediye başkanı ve ekibinin heyecanının hiç eksilmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.