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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır, 2033'ü de Allah'ın izniyle kazanacaktır.' dedi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 19:19 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır
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Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.

AK Parti olarak daha iyisini yapıncaya kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerden sonra birileri bize yine ömür biçme hevesinde olabilir. Birileri yerel seçimlerdeki alınan sonuçları kendileri için zafer görebilir. Mart ayından bu yana her ay 'Ankette şöyleyiz, ankette böyleyiz.' diyen CHP Genel Başkanı, son gelişmelerde, anketlerde onların düştüğünü, bizim yükseldiğimizi gördükçe 'dut yemiş bülbüle' döndü. Ağzını açtığı yok, konuştuğu yok. Onun için herkes şunu çok net bilsin ki, böyle yerel seçim üzerinden bize ömür biçmeye çalışmayın. AK Parti 2023'te 100 yılın seçimini nasıl kazandıysa, 2028'i de kazanacaktır, 2033'ü de Allah'ın izniyle kazanacaktır."

KONGRENİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Dağ, Ege Bölgesi'nde 2029 seçimlerinde de ipi göğüsleyenin AK Parti hareketi olacağını dile getirerek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de geçmişten bugüne kadar teşkilatta görev alanlara teşekkür etti.

AK Parti'nin uzun süredir Türkiye'de önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu memlekette hizmet destanları yazıyor. Biz bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacaklarımıza onların hayali bile yetmez." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise Türk demokrasi tarihine çok büyük bir siyasetçiyi kazandırmış Aydın'ın, çok güzel bir kent olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aydın'a da önemli hizmetler kazandırdıklarının altını çizen İleri, şöyle konuştu:

"Her daim mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' Bizler biliyoruz ki gönül coğrafyamızın ümidi bizdedir. Bizler sadece Türkiye'nin ümidi değiliz. Bizler bu coğrafyanın ümidiyiz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu enerjiyle çalışıyoruz. Bu kararlılıkla çalışıyoruz. Tabii şunu da ortaya koymamız lazım. Birileri ne düşünürse düşünsün, birileri sırf muhalefet adına ne yaparsa yapsın, bizler dimdik ayaktayız ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

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