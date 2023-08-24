AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: AK Parti doğrular için hep iş başındadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Elbette her dönemde, AK Parti'ye bir ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Ancak herkes bilmeli ki AK Parti henüz 22 yaşındadır, doğrular için hep iş başındadır." dedi.

Dağ, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açılış konuşması yaptı.

2001'de kurulan AK Parti'nin o dönemde karamsarlığa sürüklenmekte olan millet için umut ışığı olduğunu söyleyen Dağ, 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde birçok önemli işe imza atıldığını belirtti.

AK Parti'den önce hayal bile edilemeyen binlerce hizmeti ülkeye kazandırdıklarını vurgulayan Dağ, "Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına karşı hep birlikte göğüs gerdik. Bu mücadeleyle birlikte bir zihniyet değişimini de gerçekleştirdik. Türkiye'de dokunmadık insan, derdine derman olmadık kesim bırakmadık." diye konuştu.

"AK PARTİ, MİLLETİMİZİN MÜŞTEREKLERİNDEN OLUŞMUŞ MAHŞERİ VİCDANIN SESİDİR"



Dağ, AK Parti'nin Türkiye insanının aklı ve vicdanından doğduğunu ifade ederek, "Geçen 22 yılda gördük ki AK Parti, milletimizin müştereklerinden oluşmuş mahşeri vicdanın sesidir. AK Parti, bu ülkede değerlerine sahip çıkmak istediği için zulme uğrayanların yuvasıdır. AK Parti, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. AK Parti, gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın sesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün kararlılıkla başlatılan "Anadolu ihtilali"nin bugün büyüyerek "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ulaştığını belirten Dağ, "Burada bulunan ve bulunmayan her bir yol arkadaşımız bu kutlu mücadelenin bir neferi olmuştur. Canı gönülden inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı da yine aynı neferlerin mücadelesiyle, azmiyle inşa olacaktır." dedi.

AK Parti'nin yeni yaşını kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Elbette her dönemde, AK Parti'ye bir ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Ancak herkes bilmeli ki AK Parti henüz 22 yaşındadır, doğrular için hep iş başındadır. Şunu iyi bilsinler ki AK Parti, bu ülkede umutları yeşertmeye, millete hizmet etmeye ve birilerinin uykularını kaçırmaya devam edecektir. Bu anlayışla hayal kurmaya, sabretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bize emanet ettiği her günü bereket ve esere dönüştürmeyi sürdüreceğiz."

Dağ, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren birçok önemli işte öncü olduğu ve büyük emekler verdiği için Emine Erdoğan'a, yol arkadaşları adına şükranlarını sunduğunu da sözlerine ekledi.

