Dağ, partisinin AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Çiğli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23 yıl önce milletin umudu olarak kurulduğunu, hem çok genç hem de çok tecrübeli bir siyasi parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 23 yılın 22 yılını iktidarda geçirdiğini anımsatan Dağ, son yerel seçim hariç her girdiği seçimde de birinci parti olduklarını aktardı.

Türkiye'de özellikle savunma sanayinde son dönemde önemli adımlar attığını belirten Dağ, yüzde 20 yerlilikten yüzde 80 yerliliğe gelindiği bir dönemin yaşandığını, bunun hem de dünyanın birçok bölgesinde 3. dünya savaşının konuşulmaya başlandığı bir süreçte gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye'nin çevresinde savaşların yaşandığına dikkati çekten Dağ, böyle bir coğrafyada savunma sanayi anlamında her türlü tedbiri hayata geçirmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerekli adımları bugüne kadar attık. Bundan sonra da milletçe atmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla savunma sanayi bütçeleri çok büyük bütçelerdir ve bu konuda meclise sunulan bir teklif var malumunuz olduğu üzere. Bu teklif tamamen yeni oluşturulan savunma sanayi fonuna yönelik bir tekliftir. Burada vatandaşımızdan işlem üzerinden alınacak olan ücretler tamamen savunma sanayi üzerinde uygulanacak ücretlerdir ve biz biliyoruz ki bu ülkeyi seven, istikrarlı olmasını isteyen, demokrasisine güvenen, ekonomisinin büyümesini isteyen 780 bin kilometrekarede huzur içinde yaşamamızı isteyen herkes bizim bu paketimize sonuna kadar destek vermektedirler. Ama fiziken kendisi bu topraklarda ama düşünce olarak başka yerlerde olanların 'ben bu destekten nasıl kaçabilirimin' derdi içine girdiklerini de son birkaç gündür görüyoruz. Onun için de inşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte bu coğrafyada istikrarın daha da büyüdüğünü, bu ülkenin liderinin izinde sonuna kadar inşallah istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göreceğiz."

Dağ, kongrelerde parti olarak 22 yılın muhasebesini yaptıklarını ve seçmenin kendilerine verdiği mesajı değerlendirdiklerini söyledi.

CHP'nin İzmir'deki siyasetçilerini kent sakinlerine şikayet eden Dağ, "Bu şikayetim bir level daha öteye geçiyor. Biz açıklama yapınca diyorlar ki onların tabiriyle 'AKP İzmir'i teslim almaya çalışıyor.' Biz İzmirliyiz zaten ama siz İzmir'i İstanbul'a teslim ettiniz. İzmir'i İstanbul'un 40. ilçesi yaptınız. İzmir'i İmamoğlu'nun 40. ilçesi yaptınız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da partililerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten siyasi kadroların ve siyasi aklın İzmir'de iflas ettiği değerlendirmesinde bulunan Saygılı, "Bakanlığımız olmazsa İzmir Körfezi ne yazık ki ölüme terk edilmişti. İzmir Körfezi'nden ölüm körfezi diye bahsedilecekti. CHP belediyeciliği Körfez'deki çevre felaketi yetmezmiş gibi şimdi Çiğli'de de yeni bir felaket senaryosunu devreye soktu. İzmirlinin hayatını bu senaryolarla korku filmine döndüren büyükşehir belediyesi Çiğli'deki Harmandalı Çöplüğü konusunda sus pus." ifadelerini kullandı.

Saygılı, CHP'ye rağmen tüm sorunları çözeceklerini ve İzmir'e pırıl pırıl günleri müjdelemek için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir ise yarın seçim varmış gibi Çiğli teşkilatı olarak sahada olacaklarını ve kapı kapı gezeceklerini söyledi.

Kongrede tek aday mevcut ilçe başkanı Oktay Özdemir oldu.