İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Özgür Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Özgür Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İzmir'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm için bulduğumuz yabancı kredileri dahi onaylamıyorlar' açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır' dedi.

Star Gazetesi27 Temmuz 2024 Cumartesi 19:41 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Özgür Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İzmir'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm için bulduğumuz yabancı kredileri dahi onaylamıyorlar. 'Aman bunlar bir iş yaparsa, başarılı belediyelerle birinci parti oldular, bunu sürdürürlerse bizim için tehdit' diyenler bu kredileri onaylamıyor" açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt geldi.

"ÖZEL YALAN KONUŞMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, "Örnek kentsel dönüşüm projesi" diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.