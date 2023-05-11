AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Pensilvanya'nın desteklediği bir aday

Partisi tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Dağ, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Kampanya sürecine başlarken AK Parti'nin yaptıklarını ve önümüzdeki süreçte yapacaklarını konuşmayı düşündüklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Böyle de yapmaya gayret ettik ama karşımızda öyle bir tablo oluştu, öyle bir şer ittifakı oluştu ki açıkçası bu şer ittifakını konuşmadan yaptığımız ve yapacağımızı konuşmak milletimize açık bir şekilde haksızlık olurdu. Şer ittifakı derken neyi kastediyoruz? Bunu biz uydurmuyoruz. Bu seçimin bir beka seçimi olduğunu biz kendi kendimize çıkarttığımız bir iş değil. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasından sonra seçim sonucuna dair en ciddi anlamda sevinç naraları nerede atıldı? Bir Kandil, iki Pensilvanya'dan. Dolayısıyla Kandil'in ve Pensilvanya'nın desteklediği bir adayın bu seçim kampanyasında tartışılması kadar normal bir şey yok."

Dağ, AK Parti'nin iktidar olduğu 21 yıldır çok önemli işlere imza attığını, 2,5 yıldır da AK Partili Menemen Belediyesinin efsane işler yaptığını aktardı.

15 Mayıs'ın Yunan'ın İzmir'e çıktığı ve İzmir'i işgal ettiği tarih olduğunu hatırlatan Dağ, "TCG Anadolu İzmir'e geldi. Önemi ne biliyor musunuz? 15 Mayıs günü TCG Anadolu İzmir Körfezi'nde olmaya devam edecek. Buradan birileri mesajını alsın. Biz yerli ve milli işlerimizi nasıl hayata bugüne kadar geçirmişsek bundan sonra geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da 14 Mayıs'ta Menemen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden başkan, AK Partiyi ise yeniden iktidar yapacağını söyledi.

14 Mayıs'ın hem Türkiye hem de İzmir için önemli olduğunu vurgulayan İnan, "14 Mayıs PKK sevicilere büyük bir ders olarak geçecek. Buna hazır mıyız? Sizler Atatürk'e hakaret eden, CHP birinci sıra adayına dersini vereceksiniz. Mehmetçiğimize iftira atan CHP adayına hesap soracaksınız. Oy uğruna HDP ve PKK ile kol kola girenleri sandığa gömeceksiniz. Mitinglerde HDP bayrağı sallayan CHP'ye 14 Mayıs'ta Menemenli hemşehrilerim çok büyük bir hesap soracak." diye konuştu.

İnan, AK Parti'nin İzmir'e çok önem verdiğini, adaylarının kenti tanıyan isimlerden oluştuğunu, CHP'nin ise milletvekili adaylarının kendilerine dahi oy kullanamayacak olan ithal isimlerden oluştuğunu savundu.

Menemenlilerin, Türkiye'ye çağ atlatan doğru adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi bildiklerini ifade eden İnan, "Ekonomide, altyapıda, ulaşımda Türkiye'ye çağ atlatan partinin de AK Parti olduğunu çok iyi tanıyorsunuz. Sahada ve masada güçlü Türkiye'yi hazmedemeyenlere bugün 14 Mayıs'ta geri sayıma başladık." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da seçimlere az bir süre kaldığını, gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Seçimin sandıkta kazanıldığını belirten Çankırı, vatandaşların oy kullandıktan sonra sandıklara sahip çıkmasını istedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise 22 yıldır yapılamayan hizmetleri kendilerinin 3 yılda yaptıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günlerde Menemen'in Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer aldığını söyleyen Pehlivan, "Sizlerin de sayesinde biz Menemen Belediyemizi Türkiye'nin en zengin ilçe belediyelerinden biri durumuna getirdik. Bu süreçte çocuk köylerinden, kütüphanelere, halı sahalardan, gençlik merkezlerinden, havuzlardan, kent müzelerine kadar birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Cengiz Kurtoğlu, protokol üyeleriyle "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkıyı söyledi.