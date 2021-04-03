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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'üçüncü ittifak' açıklamasıyla CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom verdiğini ifade etti.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:36
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Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi ve 'Kendi içinizdeki milliyetçileri, ulusalcıları temizleyin, yoksa yeni bir ittifakın önü açılır.' dedi. CHP ve İYİ Parti'nin önde gelen aktörleri ise yine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti.

HDP'li ve PKK'lı aktörlerin daha önceki rest çekmelerine, had bildirmelerine defalarca sükunetle yaklaşan Millet İttifakı'nın temsilcilerinin şunu bilmesi gerekiyor: Bu cevapsız bırakılacak bir mesele değildir! Buradan CHP'li ve İYİ Partili aktörlere soruyorum, Selahattin Demirtaş'tan korkuyor musunuz? Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessiz kalıyorsunuz?"

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