AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Biz üretim ve istihdamda kabiliyetimizi artırdıkça bu sorunlar, gelecekte sorun olmayacak

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:27 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:01

Karaaslan, Gülsan Sanayi Sitesi ve Yabancılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Her zaman esnafın yanında durduklarını dile getiren Karaaslan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin de zor zamanlardan geçtiğine işaret etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yabancılar Çarşısı'nın bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Karaaslan, şunları söyledi:



"Kapalı kaldığında sizlerin ne zorluklar yaşadığını biliyoruz. Salgın hayatımızı derinden etkilediği gibi dünya ekonomisine çok ciddi zarar verdi. Önce sağlıkla ilgili bir dalga geldi, şimdi ikinci dalga da ekonomiyle ilgili geldi. Dünya ekonomileri zorlandı. Bugün bizler de zorluklarını yaşamıyoruz dersem, yanlış söylemiş olurum. O dönemde hükümetimizin, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin desteğini yanınızda hissetmeniz için, 'Esnafımız zaten zor durumda, bu durumu onlar için daha da zorlaştırmayalım' diye kira desteklerinden prim ertelemelerine, birtakım hibelerden farklı farklı desteklere kadar Türkiye olarak çok örnek çalışmayı hayata geçirdik. Küçük ve orta ölçekli esnafımıza yalnız olmadığını hissettirdik."

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması ve bu konuda esnafın zorluk yaşamaması için büyük mücadele verdiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 ile mücadele ettik, halen ediyoruz. Dünyanın bütün dengeleri alt üst oldu. Öncelikle sağlık açısından sıkıntı yaşıyoruz ama hamdolsun, bizler bu süreci az zararla, az yara alarak atlattık. Avrupa ülkeleri çok daha fazla yara aldılar bu süreçten. Tabiri yerindeyse sınıfta kaldılar. Bugün Canik'te yükselen şehir hastanesi gibi güçlü bir sağlık altyapısıyla hamdolsun, o süreci büyük oranda geçtik. Öyle bir süreç ki bu, 1,5-2 yıl sanayinin çarkları durdu tüm dünyada. Taşımacılık durdu dünyada, bütün alışkanlıklarımızı terk etmemiz gereken bir dönem yaşadık. 'Bunun ekonomik bedelleri, yansımaları neler olacak ve ne kadar sürecek' demişlerdi. İşte bugün de tüm dünya ile bunun yansımalarını hepimiz hayatımızda hissediyoruz."

Karaaslan, Tekkeköy'de tersane alanının bulunduğu bölgede Türkiye'ye örnek olacak yeni bir sanayi alanı oluşturduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir alan başka yok, olmayacak. Burada nitelikli, katma değeri yüksek, teknoloji yoğun üretim yapacağız ki bu bölgenin çocukları istihdam gibi bir sorun yaşamasın. Samsun'un bugün ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı. Senelerce hayal ettiğimiz bu ihracat oranına Kovid-19 yoğun olarak yaşandığı zamanda ulaştık. Buna nasıl ulaştık? Alın teri, üretmekten vazgeçmeyen çalışanlarımızın gayreti, bizlerin bu konuya sahip çıkışı ve Cumhurbaşkanımızın sahanın sesine her zaman kulak vermesiyle ulaştık. Dolar ile kurda yaşanan sıkıntıları hatırlıyorsunuz. 20 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ile paylaştığı çok önemli çözüm önerisinden sonra bu konuda dünyanın bile hayretle izlediği bir süreç yaşandı olumlu yönde. Bugün de farklı sıkıntılarımız var ama bakın görün, en kısa zamanda normalleşme yaşanacak. Biz üretim ve istihdamda kabiliyetimizi artırdıkça bu sorunlar, gelecekte sorun olmayacak."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Yeni Samsun Fuarı'nı inşa edeceklerini belirterek, "Fuarın içinde Yabancılar Çarşısı en önemli öğe olacak. Yapı olarak, esnaf olarak burayı resmileştireceğiz. Burada tekelleşmenin de önüne geçeceğiz. Kim en fazla kaç dükkan alabilir, buna beraber karar vereceğiz. Buranın ihalesini oda üzerinden yapacağız. Oda üzerinden her dükkan sahibi belediye ile kontrat yapacak. Hangi dükkan kimin belli olacak." diye konuştu.

Ziyaretlerde Karaaslan ve Demir'in yanı sıra Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da bulundu.

