AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Dünya, zor sınavların çoğunda sınıfta kalmaktadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "65 milyon insan anılarını, çocuklarını, ailelerini, geçmişlerini geride bırakarak farklı bir ülkede, farklı bir yerde bazen ne olacağını bilmeden yolculuğa çıkıyor. Hakikaten dünya zor sınav vermekte ama bu sınavlardan çoğu zaman da sınıfta kalmaktadır." dedi.

Karaaslan, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Sığınmacı aile çocukları programı"nda yaptığı konuşmada, aynı sofrayı, aynı derdi paylaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Aynı sofrada olmanın dostuluğu pekiştirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Dünya olarak çok zor sınavlardan geçiyoruz. Sınavların çoğundan ne yazık ki sınıfta kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez en yüksek seviyeye ulaşan bir olay yaşandığına işaret eden Karaaslan, "Dünyada insanlar terör, savaş ve şiddet unsurlarını da içine alan farklı baskılar nedeniyle ülkelerini, vatanlarını, şehirlerini, yuvaların terk etmektedir. Bu yol ile yer değiştiren insan sayısı 65 milyonu aştı. 65 milyon insan anılarını, çocuklarını, ailelerini, geçmişlerini geride bırakarak farklı bir ülkede, farklı bir yerde bazen ne olacağını bilmeden yolculuğa çıkıyor. Hakikaten dünya zor sınav vermekte ama bu sınavlardan çoğu zaman da sınıfta kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 2015 yılını Aylan bebeğin fotoğrafıyla hatırladığını, Türkiye'nin bu acılar yaşanmasın diye çalıştığını vurgulayarak "Ülke sınırlarımızın dışında, hatta bazen çok uzaklarda, belki hiç görme ihtimalimiz olmayan, belki hiç tanışmayacağımız ama onların duasını, haykırışını ve yardım talebini hissettiğimiz, bu taleplere kulaklarını tıkamayan dünyadaki tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabası ile bu anlamda bütün mağdurların yanındayız. Türkiye, dünya üzerinde en çok insani yardım yapan ülkedir." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa ülkelerinin bile kıskandığı yardımları veriyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal hizmetler anlamında Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Çocuklar, yaşlılar ve engellilerle ilgili son 15 yılda büyük değişiklikler olduğuna dikkati çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti artık Avrupa ile yarışan, Avrupa ülkelerinin bile kıskandığı yardımları, hakları insanlarına vermeye başladı. Hükümetimizin dezavantajlı gruplara yönelik yaptığı çalışmalar şüphesiz ki takdire şayan. İstiyoruz ki kimsenin gözü yaşlı olmasın, kimse kendini çaresiz hissetmesin. Yardıma muhtaç kim varsa hepsine kucak açan, onu anne ve baba gibi sahiplenen devletimizle karşı karşıyayız."

Kaymak, Türk insanına ve çocuklarına ne tür hak veriliyorsa aynısını misafir olarak bulunan göçmenlere vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz gerçekten dünyada büyük mücadele veriyor. Orta Doğu'daki olayları izliyorsunuz. Bize sığınan insanları, Avrupalıların yaptığı gibi botlarını patlatarak denizde boğulmaya bırakmadık. Onlara kapılarımızı açtık. Çünkü biz büyük bir medeniyetin insanlarıyız. Bizler Türk-İslam kültürünün, Osmanlı'nın torunlarıyız. Bize yakışan budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bize sığınanlara kapımızı açan, ekmeğimizi bölüşen kültürden geliyoruz. Bu anlamda Türkiye, dünyada göçmenlere en çok bakan ülkelerin başında geliyor. O yönü ile iftihar ediyoruz."