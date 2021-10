AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: 'Teşkilat Akademisi'nin ilk dersini Cumhurbaşkanı'mız verecek

DHA 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Şen, 7-8-9 Ekim'de düzenlenecek 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı' ile ilgili AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Şen, yarın uzun eğitim maratonunun başlayacağını belirterek, "İl başkanları burada olacaklar. 3 kademe halinde büyük bir teşkilatımız var. 93 bin kişiden oluşuyor. 3 kademe il başkanları liderlik okuluyla maratonu başlatıyoruz. Tüm bu güz mevsimini eğitimle geçireceğiz. Her hafta sonu bir bölgede olacak. Toplamda 10 hafta boyunca eğitimlerimiz devam edecek. 12 ana konuda derslerimiz olacak, 6'şar saatten her hafta sonunu eğitimlerle geçireceğiz. Biz büyük bir teşkilatız, girdiği her seçimi birinci olarak kazanmış, zaferden zafere koşmuş, sürekli taarruz halinde, sürekli zafer halinde bir teşkilat, bir siyasi partiyiz ve sürekli ülkenin iktidarında olmuş bir partiyiz. Birinci 20 yıl böyle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük bir Türkiye ile geçecek" dedi.

'NASIL PÜSKÜRTÜLECEĞİNİ EĞİTİMLERİMİZDE AKTARACAĞIZ'

Mustafa Şen, AK Parti'nin Türkiye'ye sessiz devrim çağı yaşattığını belirterek, "Bu sessiz devrimler çağı icraatlar üzerinden yeni bir dille yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da tüm seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza aktaracak. İletişim, siyasal iletişim, sosyal medya, dijital medya, ama bunun içerisinde maalesef medya dediğimizde, sosyal medya dediğimizde, bir dezenformasyonla karşı karşıyayız. Buna karşı neler yapılacağı, bunun nasıl püskürtüleceği konuşulacak, bir eğitim halinde bütün katılımcılara aktarılacak. Bununla birlikte bir şey daha yaşıyor Türkiye, gayrinizamı harp şeklinde iktidarın üzerine geliniyor. Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış mihraklarla ortak çalışmalar, usuller, yöntemlerle adına 'siyaset, muhalefet, siyasal iletişim, sosyal medya, dijital iletişim' dedikleri; ama aslında gayrinizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların da hepsinin ne olduğu tek tek görülecek, nasıl püskürtüleceğini eğitimlerimizde aktaracağız" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAYACAK'

AK Parti'li Şen, derslerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacağını söyleyerek, "Biz bütün teşkilatlarımızda eğitim ihtiyaç analizleri yaptık. 93 bin kişiyle bir eğitim ihtiyaç analizi yaptık. Bunun bilimsel anlamda kullanılabilir 56 bin soru formunun işlenmesiyle sonuçlarına ulaştık. Derslerimiz Cumhurbaşkanı'mızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı'mızın muhteşem hitabetiyle bir eğitim süreci başlıyor. Bu eğitimler sonucunda bütün hedef 2023 seçimleri. Yeni genel kurulumuzda '2023 seçimlerini kazandığımızı düşünüyoruz, o bitti 2024'e bakıyoruz' diye bir söylemimiz var. Buna gerçekten inanıyorum" dedi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen eğitimlerin ilk aşaması, 7-9 Ekim'de 'Liderlik Okulu' kapsamında başlayacak ve bu eğitimlere 81 il ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları katılacak.