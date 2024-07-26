AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Bu sorunu çözmemiz lazım hayvanların canına zarar gelmeyecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"SADECE BARINAKLA OLMAZ"

Ziyaret sonrası konuşan Mustafa Şen, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen, 'Sahipsiz hayvanlara yönelik' kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, merkezin faaliyetlerine değinerek, "Hayvanların gezme alanları olması gerekiyor. Onlar da yapılacak. Şimdi bu olay nereden başladı? İnsanlara zarar vermeye başladılar. Bunun tedbirini almak gerekir. Bu tedbiri almak için illa da onlara kıymak gerekmez. Hayvanların canına kıymadan, hayvanlara zarar vermeden insanları korumak mümkündür. Allah asla kullarını çözümsüz bırakmaz. Mutlaka bir yol vardır. İşte biz o yolun peşindeyiz. Cumhurbaşkanımızla birkaç defa bu mevzuyu görüştük ve belli bir noktaya getirdik. Kanun uygulanmaya başlandığında görülecektir ki gerçekten de hayvanlara herhangi bir zarar gelmeyecek. Birilerinin bundan siyaset üretmeye kalkması gerçekten korkunç. Sokaklar daha güvenli hale gelecek. Yoğun bir sahiplendirme kampanyası yürüteceğiz. Sadece barınakla olmaz. Bunları yapmayan belediyelere de hapis cezasına varıncaya kadar ceza gelecek. Bu sorunu çözmemiz lazım. Sokaklar güvenli olacak, hayvanların canına zarar gelmeyecek. Bir tek hayvan dahi öldürülmeden bu sorunun çözümü vardır. Biz bu çözümü Trabzon'da herkese göstereceğiz" dedi.

"BİZE EMANET OLAN BU CANLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hazırlanan yeni yasayla ilgili, "Özellikle yeni bir yasanın hazırlanmakta olduğu bir zamanda belediyelere sokaktaki köpeklerin hem kısırlaştırılması hem de sahiplendirilmesi adına olağanüstü bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle barınağımızı ziyaret ettik. Bize emanet olan bu canlara sahip çıkacağız. İki yönlü olarak değerlendirdiğimizde mevzuata göre sokaktan al kısırlaştır ve sokağa bırak yönteminde popülasyonu kontrol altına almamız lazım. Olağanüstü bir şekilde kısırlaştırma yöntemi ve kısırlaştırdıktan sonra da bir sahiplenme seferberliğine doğru giden bir anlayış var. Mevzuatımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu şekilde düzenleniyor. Dolayısıyla sahiplendireceğiz ve popülasyonu kontrol altına alacağız" dedi.