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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Muhalefet siyaset değil, psikolojik harp yapıyor

Akşam TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, muhalefetin siyaset değil, psikolojik harp yaptığını belirterek, 'Medya ve araştırma dünyasından kendilerine müttefik buldular. Yurtdışından da müttefikler edindiler. AK Parti yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü diyorlar. Bu araştırmalar doğru değil. Vatandaşa soruyoruz, bu sorunu kim çözer diyoruz? İktidarın bu sorunları çözmede daha mahir olduğunu söylüyorlar.' dedi.

25 Mayıs 2021 Salı 21:23 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 21:23
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı'nın sorularını yanıtladı.

SON ANKETLER NEYİ GÖSTERİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, muhalefetin siyaset değil, psikolojik harp yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Araştırmalarda en başarılı liderin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktığını ifade eden Mustafa Şen, "Vatandaş AK Parti'yi terk etmiyor. Bu virüsün sebebi AK Parti değil, Çin'den çıkan bir virüs bu. Vatandaş bunu biliyor, görüyor. Trump'ın dilinden Türkiye'ye bir saldırı yapıldığını herkes gördü. Ekonomik olarak ABD merkezli bir saldırı yapıldığı belli." değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM SÖYLEMİYLE NE HEDEFLİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarına değinerek şunları kaydetti:

MUHAFELET "SON FIRSAT KRİZİ" Mİ YAŞIYOR?

Türkiye'de 19-20 yıldır iktidar değil muhalefet sorunu olduğunu ifade eden Şen şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin en iyi olduğu zamanlarda (Dış borcunu bitirmiş, IMF'ye borç verebilecek düzeye gelmiş) "Gezi Olayları"nın patlak verdiğini söyleyen Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Z KUŞAĞI TOPLAMININ YÜZDE 33'Ü AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

"Z kuşağı"na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemini oluşturabilmesi için 3 şeyin önemine vurgu yapan Şen, şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kovid-19 sürecinde, bir tek hasta geri çevrilmediğini belirterek, "Tüm tedaviler ücretsiz yapıldı. Bir tek hastamız yanlış tedaviden vefat etmedi." dedi.

Salgın sürecinde, Türkiye'nin esnafından çalışanına çiftçisine kadar 150 milyar lira hibe programı sunduğunu söyleyen Şen şu ifadeleri kullandı:

NORMALLEŞME ADIMLARI

"1 Haziran'dan sonra normalleşme olacak mı? sorusuna yanıt veren Şen, şunları kaydetti:

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