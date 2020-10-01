İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,727
  • EURO
    9,088
  • ALTIN
    472.717
  • BIST100
    1153.73
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Bu yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Bu yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, 'Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak.' dedi.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:56
ABONE OL

Ünal, Twitter hesabından kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanıcısı vatandaşımızın sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen 'sosyal medya yasası' bugün yürürlüğe girdi. Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplık oluşacak."

DEZENFORMASYON ENGELLENECEK

Düzenlemeyle sosyal medyada oluşan dezenformasyonun engelleneceğini, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin güvence altına alınacağını belirten Ünal, "Bu mesele siyasi değil tamamen milli güvenlik ve milli egemenlik meselesidir. Unutmayalım, koruduğumuz haklar hepimizin hakları." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.