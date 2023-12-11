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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Sokak köpekleri meselesinin kendi değerlerimizle çözülmesi gerekiyor

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın açıklamalarda bulunarak, '(Sokak köpekleri meselesi) Bunun medeni dünyada çözüm yöntemi neyse, kendi değerlerimizde çözüm yöntemi neyse, bu yöntemlerle çözülmesi gerekiyor' dedi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Sokak köpekleri meselesinin kendi değerlerimizle çözülmesi gerekiyor
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Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 24 TV Arafta Sorular programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

'(Sokak köpekleri meselesi) Bunun medeni dünyada çözüm yöntemi neyse, kendi değerlerimizde çözüm yöntemi neyse, bu yöntemlerle çözülmesi gerekiyor.'

'Bu meselenin bir mesele olduğu artık aşikar. Hepimizin başına gelebilir. Allah korusun. Sokaklarda sahipsiz köpekler bize ya da çocuklarımıza saldırabilir. Ölümler ve ciddi yaralanmalar yaşanıyor. Bunun medeni dünyada çözüm yöntemi neyse, kendi değerlerimizde çözüm yöntemi neyse, bu yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Dünyada yapılan örneklere bakılabilir. Örneklerin içerisinde denenmiş olan en vicdani çözüm neyse onun üzerine gidip bu işi kararlılıkla yönetmek gerekiyor. Konunun uzmanı değilim. Sokakta başıboş köpekler toplum yaşamı için tehlike oluşturmaya başladıysa bununla ilgili siyasetin adım atması gerekir. Devletin vatandaşı koruma sorumluluğu vardır.'

' (İsrail) Bunlar, 'hastanenin altında bir tane terörist tespit etmiş olabiliriz' diyerek, hastaneyi vurarak yüzlerce insanın ölümüne neden oluyorlar ve bununla ilgili hiçbir kovuşturmaya uğramıyorlar.'

'(İsrail) Bunlar, 'hastanenin altında bir tane terörist tespit etmiş olabiliriz' diyerek, hastaneyi vurarak yüzlerce insanın ölümüne neden oluyorlar ve bununla ilgili hiçbir kovuşturmaya uğramıyorlar. Uğrayacakları da yok. Dönüp baktığımızda Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş? Hiçbir şey söylememişler. Batı dışı dünyadaki insanları insan olarak görmüyorlar. Açıklama yapan İsrailli yetkili 'İnsanımsı' darken açıkça zihnindeki düşünceyi ortaya koydu. Hiçbir şekilde aldırış etmiyorlar. Bosna'ya da etmedikleri gibi, 75 yıldır Filistin'e de aldırış etmiyorlar.'

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