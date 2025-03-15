AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Emperyalizmin oyununa asla gelmememiz lazım

Yayman, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti teşkilatlarını sevdiğini söyledi.

Parti olarak durmadan çalışmayı sürdürdüklerine değinen Yayman, daha çok koşacaklarını ve mücadele edeceklerini belirtti.

Yayman, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında yönetecek bir liderin olmadığını vurgulayarak, "Sayın Devlet Bahçeli ne dedi? 'Tayyip Erdoğan'ın dışında ben bir adam göremiyorum, adayımız Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha aday yapmak suretiyle yapılacak ilk seçimde kendisini başkan seçeceğiz ve sessiz devrimlerin devamını sağlayacağız." diye konuştu.

Yayman, AK Parti iktidarında havalimanlarından duble yollara kadar çok sayıda önemli projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Partililerden hiç endişe etmemelerini ve kaygı duymamalarını isteyen Yayman, bugünlere her türlü engeli aşarak geldiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihine, milletine ve kültürüne yabancı olduğunu belirten Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman konuşuyor. AK Parti olarak biz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarak siyaset yapmayız. Biz Mersin'e, milletimize, ümmeti Muhammed'e bakarak siyaset yaparız. Bizim mihengimiz millettir." ifadesini kullandı.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarıyla milletin yolunda gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün Esad'ın yanında yer alanlar bugün farklı yorum yapıyorlar. İnsana sorarlar, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?' Biz Suriye'de Sünni Müslüman kardeşlerimiz katledildiğinde de karşıydık. Alevi kardeşlerimiz katledildiğinde de aynı ölçüde karşıyız. Dürziler, Kürtler de katledildiğinde karşıyız. Çünkü biz Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendiğimiz siyaset anlayışıyla mazlumların dinine, kimliğine, göz rengine, kan grubuna bakmayız. Bizim nezdimizde mazlum mazlumdur."

- "EMPERYALİZMİN OYUNUNA ASLA GELMEMEMİZ LAZIM"

Vekalet devletler aracılığıyla bölgenin karıştırılmak istendiğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Biz bu oyunlara asla gelmedik, gelmeyeceğiz. Dünde Türkiye'de Alevi-Sünni, Türk-Kürt, şeriatçı-laik, dindar-laik diye ayırmak istediler ama bu oyunları bozduk. Aynı oyunu şimdi Suriye'de yapmak istiyorlar. Dün 'Aleviler Sünnileri katlediyor' diyorlardı, bugün 'Sünniler Alevileri katlediyor' diyorlar. Burada gerçekten uyanık olmamız, emperyalizmin oyununa asla gelmememiz lazım. Emperyalizmin bölgemizdeki planı şudur, uzayınca buda, kuruyunca sula. Teşkilatlarımızın birliği ve beraberliğiyle bu oyunları bozacağız. Avrupa'nın başkentlerinde, Washington'da, bölgemizde, Orta Doğu'da hangi haritayı çizerlerse çizsinler, hangi kukla devleti kurdurmak isterlerse, bu planı yaparlarsa yapsınlar Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe onların oyunlarını tek tek bozacağız ve tam bağımsız Türkiye'yi, tam yol ileri yapacağız."

Programda, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.