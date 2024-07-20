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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, 'Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım.' dedi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak
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Yılmaz, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, geleceği daha planlı yönetmek için istişarede bulunmak üzere partililerle buluştuklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri dolaştığını ifade eden Yılmaz, "Seçimde ve sonrasındaki süreçlerde partimizin vermiş olduğu siyasal ve hizmet mücadelesini değerlendiriyoruz. Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım" dedi.

Yılmaz, gittikleri her ilde istişarelerde bulunduklarını anlatarak, "Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet, ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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