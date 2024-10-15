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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Yeni bir yol haritası belirledik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Milletimizin 31 Mart seçimlerinde yaptığı değerlendirmeyi dikkate alarak, yeni bir yol haritası belirledik' dedi.

IHA15 Ekim 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Yeni bir yol haritası belirledik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini söyledi. 31 Mart seçimleri üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu süreçte tüm illeri geziyoruz. Genel merkezde yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni stratejiler ve aksiyonlar belirlendi. 31 Mart seçimlerinin sonuçları, beklediğimizden daha iyi oy aldığımız bir seçim oldu, diyemeyiz beklediğimiz sonuçları tam olarak elde edemedik. Bunun nedenleri araştırıldı ve yeni stratejiler belirlendi. Milletimizin 31 Mart seçimlerinde yaptığı değerlendirmeyi dikkate alarak, yeni bir yol haritası belirledik. Milletimizin kanaati bizim yol haritamızdır" dedi.

Yılmaz, bir araya geleceği partililerin görüş ve önerilerini dinleyeceğini ifade etti.Programa, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partinin il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

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