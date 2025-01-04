AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: 2025 ayağa kalkma yılı olacak

Zeybekci, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye'nin dış politikasının etkili şekilde sürdüğünü söyledi.

Ecdadın emanet ettiği ve hala ruhuyla nöbet tuttuğu o toprakların tamamında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu anlatan Zeybekci, "Halep, Musul, Kerkük, Erbil, Nahçıvan, Bakü, Azerbaycan, Libya ve Trablus bizlere ecdadımızın emanetidir. Diğerleri asla anlamaz, 'Bizim ne işimiz var oralarda.' derler. 2023 seçimlerinde eğer Cumhur İttifakı Türkiye'nin hizmetinde olmasaydı olabileceklere hayalimiz bile yetmezdi." dedi.



"Allah'ın izniyle göreceksiniz 2025 yılı ekonomik olarak tekrar toparlanma ve ayağa kalkma yılımız olacak, tekrar yatırım ve üretim seferberliğinin başladığı dönem olacak." ifadesini kullanan Zeybekci, "En düşük emekli maaşını ve asgari ücreti 100 bin lira yapsaydık, dar gelirli vatandaşımızın refahında bir gram dahi artış olmazdı. Üretim artınca vatandaşımızın refahı da artacak. Bugün açıklanan fiyatlar yeterli değil ama çare fiyatları yukarı çıkarmak değil. İnşallah 2025 tekrar toparlandığımız, refahın arttığı ve üretim seferberliğinin başladığı bir dönem olacak." diye konuştu.

- "BİZİM HAYALLERİMİZE ONLARIN AKLI ERMEZ"

Zeybekci, Türkiye'yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline AK Parti'nin getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"31 savaş gemisini aynı anda kızağa koyup yapmaya başlayan dünyadaki tek ülke Türkiye. Hastaneleri, üniversiteleri, yolları, okulları ve her şeyi biz yaptık. Türkiye'nin 81 ilinde her sokağında ve mahallesinde alımlı çalımlı dolaşacak bir tek parti vardır o da AK Parti'dir. İskenderun ve Mersin limanlarını Karadeniz limanlarına bağlayacak otoyol ve demir yolunu Allah'ın izniyle yine AK Parti yapacak. Bu konu ülke ekonomisi için de gereklidir. Bizim hayallerimize onların aklı ermez. Biz AK Parti olarak bugüne kadar sevgi ve saygıyla bu millete hizmet etmenin ve hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu kabul ettik. Biz gönüller yapmaya geldik, yapmaya da devam edeceğiz."