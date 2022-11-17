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Politika

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı: Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, '(Başörtüsü için anayasa teklifi) Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum. Meclis'te destek alırsa referanduma gerek kalmaz' dedi.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Yazıcı: Referandumsuz destek alacağını düşünüyorum
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AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan Anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı. Anayasa çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların teknik boyutunu Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulabilir. Meclis Başkanlığına sunulma takvimi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanımız yurt dışındaydı. Önümüzdeki hafta netleşir. 6'lı masanın metindeki açıklamalarından ben henüz karar vermedikleri şeklinde algılıyorum. Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde düzenlemeyi öngören iki konuya hiçbir siyasetçinin katılmamak için gerekçe bulacağı bir neden olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Anayasa değişikliği teklifine muhalefetin destek vereceğini düşünüyorum" sözleriyle ilgili de Yazıcı, "Ben de sayın bakan gibi düşünüyorum. Muhalefet partilerinin de bu teklife destek vereceklerini bekliyorum. 400 üzerinde destek alacağı kanısındayım" dedi.

"AİLE BİRLİĞİ KADIN VE ERKEĞİN EVLİLİĞİNDEN OLUŞUR"

Aileyi korumayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili soruları da cevaplayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları, aile birliği kavramını ilave ediyoruz. Aile birliğini yeni ekliyoruz. Aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan olabilir mi? Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum."

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